أمازون تبيع بـ72 مليار دولار في خريف 2018

حققت شركة أمازون أرباحا فاقت التوقعات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، بلغت ستة دولارات وأربعة سنتات للسهم الواحد.

علما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام (الربع الرابع) هي عادة الأكثر تحقيقا للأرباح لأمازون لأنها تشهد موسم الأعياد والتنزيلات التي ترتفع فيها المبيعات.

وبعد إعلان أمازون تقريرها الموسمي، ارتفع سهم الشركة ثلاثة بالمئة تقريبا في مبيعات ما بعد الإغلاق الخميس.

وحققت أمازون إيرادات بلغت 72.4 مليار دولار في الربع الرابع، وأرباحا صافية بلغت 7.43 مليار دولار.

توقعات

وفي الربع الأول من 2019، توقع محللون أن تبلغ مبيعات أمازون بين 56 مليار دولار و60 مليار دولار، وهو ما يشكل ارتفاعا بـ10%-18% مقارنة بالربع الأول من 2018.

وبذلك، يتوقع المحللون أرباحا تتراوح بين 2.3 مليار دولار و3.3 مليار دولار في الربع الأول.

أليكسا

وفي تقرير الإيرادات الموسمي، تحدث المدير التنفيذي لأمازون جيف بيزوس عن نجاح "أليكسا" المساعد الصوتي من أمازون.

وقال في بيان "كانت أليكسا مشغولة جدا خلال موسم الأعياد. كان (إيكو دوت) السلعة الأكثر مبيعا عالميا على أمازون. واشترى المستهلكون ملايين إضافية من منتجات (إيكو) مقارنة بالعام الماضي".

وشهدت أمازون ارتفاعا في هامش الأرباح خلال الأعوام الماضية بفضل خدمات الحوسبة السحابية والإعلانات وسوق البائعين بالباطن (أمازون ماركيت بلايس). وعادة ما تعيد أمازون ضخ أرباحها كاستثمارات في الشركة ذاتها.

وارتفع سهم أمازون بـ18 في المئة خلال عام 2018، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة 840 مليار دولار مساء الخميس. وبذلك، تصبح أمازون أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.

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