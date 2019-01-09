ألمانيا: مصر تحتجز أحد مواطنينا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن مواطنا ألمانيا مفقودا في مصر منذ كانون الأول/ديسمبر تبين أنه محتجز هناك، وأن المسؤولين لا يزالون يحاولون تحديد مكان مواطن آخر اختفى أوائل الشهر ذاته.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية ماريا أديبار الأربعاء إن محمود عبد العزيز "محتجز لدى السلطات المصرية" لكنها لم تقدم تفاصيل لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأضافت أن المسؤولين الألمان لم يزوروه بعد لكنهم "يحاولون بشكل حثيث الوصول إليه".

وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الشاب البالغ من العمر 23 عاما، وهو من سكان مدينة غوتينغن، اعتقل في مطار القاهرة في الـ27 من الشهر الماضي، وهو في طريقه لزيارة جده وجدته.

وقبل ذلك بـ10 أيام، اختفى عيسى الصباغ البالغ من العمر 18 عاما، وهو من مدينة غيسن، بعد أن هبطت طائرته في الأقصر وهو في طريقه لزيارة جده بالقاهرة.

وقالت أديبار إن السفارة الألمانية لا تزال تحاول تحديد مكانه.