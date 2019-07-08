ألمانيا: لا ننوي إرسال قوات إلى سوريا

قال المتحدث باسم الحكومة شتيفان زايبريت إن ليس لبلاده أي قوات على الأرض في سوريا.

وأضاف المتحدث إن "لا خطط لدى ألمانيا لتغيير ذلك".

وجاء ذلك غداة طلب الولايات المتحدة من ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا، معززة بذلك الضغوط لالتزام عسكري أكبر من قبل برلين.

وقال الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيمس جيفري لصحيفة "دي فيلت" الألمانية "نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا" المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة تجري مناقشتها حاليا.

وكان جيفري يزور برلين الجمعة لإجراء محادثات في هذا الشأن. وقال إنه ينتظر ردا خلال تموز/يوليو الجاري.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2018 سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرق سوريا مؤكدا الانتصار بشكل كامل على تنظيم داعش.