ألمانيا تغرم فيسبوك مليوني يورو

أعلنت السلطات الألمانية فرض غرامة قدرها مليوني يورو (2.3 مليون دولار) بحق فيسبوك، بموجب قانون هدفه مكافحة خطاب الكراهية.



وقال مكتب العدل الاتحادي الثلاثاء إن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في الوفاء بمتطلبات الشفافية في تعاملها مع شكاوى خطاب الكراهية.



وأضاف أن تقرير فيسبوك عن النصف الأول من عام 2018، لم يعكس العدد الحقيقي للشكاوى من المحتوى غير القانوني المشتبه فيه، والذي يتضمن في ألمانيا الإهانات المعادية للسامية والمواد التي تحرض على الكراهية ضد أشخاص أو مجموعات استنادا إلى ديانتهم أو عرقهم.



وتابع المكتب أنه كانت هناك معلومات منقوصة أيضا بشأن مهارات لغة وتدريب الموظفين المخولين التعامل مع شكاوى خطاب الكراهية.



ولم يصدر تعليق من فيسبوك على الغرامة على الفور.