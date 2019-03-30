ألمانيا تعتقل 10 للاشتباه بتخطيطهم لهجوم

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت 10 أشخاص في غرب البلاد للاشتباه في عزمهم تنفيذ هجوم إرهابي.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن متحدث باسم الادعاء العام في دوسلدورف قوله إن الاعتقالات تمت يومي الجمعة والسبت في مدن إسن ودوسلدورف وفوبرتال ومونشنغلادباخ ودويسبورغ وأولم.



ونقل عن المتحدث قوله السبت إنه يشتبه في أن هذه المجموعة لها صلة بتنظيم داعش، إما كمتعاطفين معها أو كجماعة منبثقة عنها.

ويشتبه في أن المجموعة كانت تخطط للقيام "بعمل خطير من أعمال التخريب العنيفة" على الرغم من عدم وجود إشارة في الوقت الحالي إلى هدف محدد، وفق المتحدث.



ولم يكن الادعاء العام متأكدا بعد مما إذا كان سيتم رفع دعاوى جنائية ضد جميع المعتقلين أم لا.



وقال مسؤولون إن أحد المشتبه فيهم من طاجيكستان، لكنهم لم يقدموا أي معلومات عن جنسيات الآخرين.