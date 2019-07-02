ألمانيا ترفع حظر سفر مواطنيها إلى طابا المصرية

أعلنت ألمانيا الثلاثاء رفع الحظر الذي فرضته على سفر مواطنيها إلى مدينة طابا المصرية بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها رفعت اسم المدينة من الأماكن المحظور سفر مواطنيها إليها في آخر تحديث للقائمة.

وكانت ألمانيا قد وضعت اسم المدينة في قائمة الحظر في أعقاب تفجير حافلة السياح الكوريين في فبراير 2014.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه على الرغم من رفع طابا من تحذير السفر، إلا أن الاستنتاج بأن طابا أصبحت آمنة "خطأ".

وأضافت: "لا يزال هناك خطر متزايد من الهجمات الإرهابية على مستوى البلاد، وعادة ما تكون موجهة ضد الأجهزة الأمنية المصرية".

ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة جراء سنوات من الاضطراب السياسي عقب أحداث 2011 وأعمال العنف المسلح حينها.