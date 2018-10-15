الشرطة الألمانية تحرر رهينة في محطة قطارات بكولونيا

قالت الشرطة الألمانية الاثنين إنها ألقت القبض على خاطف رهينة في محطة القطارات الرئيسية في كولونيا وأطلقت سراح الرهينة.

وأضافت الشرطة عبر "تويتر" أن "المشتبه به تحت السيطرة ... أصيبت امرأة كان أخذها رهينة بإصابات طفيفة ويجري علاجها".

وكان التلفزيون الألماني أفاد في وقت سابق الاثنين بأن محطة القطار الرئيسية في كولونيا أغلقت بالكامل حوالي الساعة الواحدة ظهرا بسبب واقعة الاحتجاز التي حدثت في إحدى الصيدليات بالمحطة.

ودعت الشرطة عبر "تويتر" إلى عدم نشر صور أو فيديوهات من موقع عمل الشرطة.

تحديث (13:40 تغ)

قالت الشرطة الألمانية الاثنين إن امرأة على الأرجح محتجزة كرهينة قرب محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا غربي البلاد.

وقالت متحدثة باسم شرطة المدينة: "نرجح احتجاز امرأة إما في أحد مطاعم مكدونالدز أو في صيدلية قريبة".

ولم تفصح الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول احتجاز الرهينة.

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد أفادت في وقت سابق الاثنين بحدوث إطلاق نار بالقرب من محطة القطار الرئيسية.

ومن جانبها قالت المتحدثة إن الشرطة ليست على علم بإطلاق نار قرب هذا الموقع.