100 ألف دولار لمن يترك هاتفه عاما

أعلنت شركة أميركية أنها ستقدم جائزة مالية تبلغ 100 ألف دولار لمن يستطيع العيش من دون استخدام الهاتف الذكي لمدة عام.

وقالت شركة "فايتمين ووتر" إن شروط المسابقة بسيطة، إذ يجب عليك عدم استخدام جهازك الخلوي الذكي أو الجهاز اللوحي، والاكتفاء باستخدام جهاز خلوي يعود لعام 1996 خلال السنة وهي فترة المسابقة.

ويتاح للمتسابقين استخدام أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة.

وستخضع الشركة المتسابقين في نهاية السنة إلى جهاز فحص الكذب للتأكد من عدم الغش باستخدام جهاز ذكي.

وللمشاركة في المسابقة عليك بداية أن تنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي ماذا ستفعل خلال العام بعيدا عن هاتفك الذكي.