ألعاب الواقع المعزز تصل فيسبوك مسنجر

إذا أردت أن تشترك في لعبة مع أصدقائك، لكنهم غير موجودين بقربك، فإن فيسبوك مسنجر يعدك بأن تستطيع اللعب معهم عبر تقنية الواقع المعزز "AR".

وألعاب الواقع المعزز "Augmented Reality" هي تلك الألعاب الإلكترونية التي تسقط أجساما افتراضية ضمن إطار الواقع الحقيقي للمستخدم.

وعززت فيسبوك برنامج المراسلات الخاص بها لتتيح لك ليس التواصل مع أصدقائك فقط، إنما صار بإمكانك أن تقضي الوقت معهم وتحدّيهم في ألعاب الواقع المعزز.

ويتيح مسنجر اللعب لستة أصدقاء في الوقت ذاته.

ومن أبرز الألعاب التي يمكنك تجربتها "لا تضحك"/ "Don’t smile" أو "الهجوم على الكواكب"/ "Asteroids Attack".

ولتجربة التواصل من خلال اللعب مع أصدقائك، كل ما عليك فعله تحميل النسخة الأخيرة من تطبيق مسنجر، وبعد الضغط على زر الاتصال عبر الفيديو، يمكن الضغط على زر النجمة الذي سيتيح لك مجموعة من الألعاب.

وتداول مستخدمو فيسبوك أكثر من 17 مليار مكالمة فيديو خلال العام 2017.