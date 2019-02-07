محكمة أميركية تساند مسلما محكوما بالإعدام

أجلت محكمة استئناف في ولاية ألاباما الأربعاء إعدام سجين مسلم بدعوى أن السجن "ينتهك حقوقه الدينية بمنع إمام من التواجد خلال الحقنة المميتة".

وكان من المقرر إعدام السجين "دومينيك راي"، مساء الخميس بتهمة قتل فتاة في الخامسة عشرة من العمر في عام 1995، وفقا لوثائق المحكمة، وقد تم حبسه في سجن "هولمان" الإصلاحي، منذ ما يقرب من 20 عامًا.

يذكر أن محكمة المقاطعة عللت رفضها طلب "راي حضور إمام بـ "تأخره في تقديم طلبه".

لكن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة للدائرة الحادية عشرة أقرت أن "راي " (42 عاما) كان لديه ادعاء "قوي" يؤكد رفض السجن السماح بوجود إمام في غرفة الإعدام، وهو بحسب القضاة الثلاثة "انتهاك لحق من حقوقه الدستورية".

يذكر أن عمليات الإعدام في سجن ألاباما يحضرها قسيس للصلاة مع السجين المحكوم عليه، إذا طلب الأخير ذلك.

وتشير مصادر صحافية أن "كريس سامرز" وهو كاهن بروتستانتي، حضر تقريبا جميع عمليات الإعدام التي حصلت منذ 1997.

ونقلت نيويورك تايمز عن هيئة دفاع "دومينيك راي" المكونة من سبنسر جيه هان، وجون أنتوني بالومبي تساؤلهم "لأنه مسلم، يحرم من هذه المساعدة الروحية الحاسمة في لحظاته الأخيرة؟".