فوز إمام أوغلو.. هل يتأثر السوريون؟

كريم مجدي

بعد فوز المعارض أكرم إمام أوغلو يترقب السوريون والعرب المقيمون في مدينة اسطنبول التغيرات التي ستطرأ على أوضاعهم، حيث يقيم نحو ٧٠٠ ألف سوري هناك.

ويصل عدد اللاجئين السوريين في تركيا إلى نحو ثلاثة ملايين و663 ألف شخص أي بنسبة 4.6 بالمئة من إجمالي الشعب التركي، وفق أرقام إدارة الهجرة والجوازات التركية في كانون الثاني/يناير 2019.

ولا يتمتع حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي ينتمي له إمام أوغلو بشعبية كبيرة بين العرب والأجانب بشكل عام، بسبب أيديولوجية الحزب القومية التي تمجد الأتراك فوق بقية المكونات الاجتماعية الأخرى.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، تدفقت أعداد كبيرة من السوريين إلى تركيا، بعد أن فتحت حكومة أردوغان الأبواب على مصراعيها في البداية أمام السوريين. وسط معارضة من جانب حزب الشعب الجمهوري.

وبدأت إجراءات منح السوريين الجنسية التركية في عام 2016 عندما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتخاذ وزارة الداخلية التركية خطوات جادة في سبيل إعطاء الجنسية "لمن يريدها".

ويستطيع السوريون الحصول على الجنسية التركية من خلال قضاء خمس سنوات في البلاد عقب حصولهم على أذون عمل، أو من خلال قرار الحكومة التركية إعطاء الجنسية التركية للسوريين من أصحاب الكفاءات والطلاب ورجال الأعمال.

بعدها أطلق ناشطون أتراك غاضبون وسما بعنوان #ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum أي "لا أريد مواطنين سوريين في بلادي" على تويتر، عبروا فيه عن رفضهم لقرار أردوغان الأخير بإعطاء الجنسية للسوريين.

وتتهم المعارضة أردوغان بإعطائه الجنسية التركية للسوريين، من أجل الاستثمار في الأجيال القادمة من السوريين الأتراك لضمان ولائهم السياسي وأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية مستقبلا.