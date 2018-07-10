تقرير دولي: أكثر من 800 طفل تم تجنيدهم في اليمن

أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء بأن 842 طفلا بينهم من لا يتجاوز سنهم 11 عاما، جندوا في الصراع اليمني عام 2017.

وأشار أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة إلى أن الصبية جندوا من قبل مختلف أطراف النزاع الذي خلف آلاف القتلى ودفع بالبلاد إلى حافة المجاعة.

وحسب بيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن 76 طفلا خاضوا معارك ميدانية، فيما جند البقية "لحراسة نقاط تفتيش ومبان حكومية ودوريات وجلب المياه والطعام والتجهيزات إلى مواقع عسكرية".

وتحدثت الأمم المتحدة أيضا عن مقتل أو بتر أعضاء نحو 1316 طفلا السنة الماضية فقط، 51 في المئة منهم في غارات جوية.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. تصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعما لحكومة هادي المعترف بها دوليا، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء والحديدة.

وأدى النزاع منذ تدخل التحالف بقيادة السعودية إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص بينهم نحو 2200 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.