'أكثر من نصف سكان العالم' تابعوا مونديال 2018

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة إن ما يزيد على 3.57 مليارات شخص تابعوا مباريات كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا وانتهت بإحراز فرنسا اللقب الثاني في تاريخها على حساب كرواتيا.

وأوضح الفيفا أن "ما مجموعه 3.572 مليارات شخص، أكثر من نصف سكان العالم الذين بلغوا على الأقل الرابعة من العمر، تابعوا أهم بطولة لكرة القدم"، والتي أقيمت بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو.

وأشار الاتحاد إلى أن 3.04 مليارات مشاهد تابعوا ثلاث دقائق على الأقل، بزيادة قدرها 10.9 بالمئة عن مونديال البرازيل 2014.

وتابع 2.49 ملياري شخص نصف ساعة على الأقل من نهائيات كأس العالم، بزيادة 1.95 في المئة عن مونديال 2014.

وبشأن النهائي الذي جمع بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي على ملعب لوجنيكي في موسكو (فاز الأول 4-2)، فقد تابعه "جمهور تلفزيوني إجمالي بلغ 1.12 مليار مشاهد، منهم 884.37 مليونا عبر شاشات التلفزيون، و231.82 مليونا خارج المنازل أو عبر الوسائل الرقمية".

وأشار الفيفا في بيانه إلى أن المعدل الوسطي للمشاهدة كان 191 مليون للمباراة الواحدة من النسخة الـ 21 للبطولة، والتي أقيمت خلالها 64 مباراة.