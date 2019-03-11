صفقات السلاح.. العرب أكبر المستوردين

كريم مجدي أسلحة العالم تدفقت في معظمها إلى الشرق الأوسط في الفترة بين 21014-2018، هذا ما تقوله أرقام تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI". * عمليات النقل الدولية للأسلحة الرئيسية ارتفعت بنسبة 7.8 في المئة. * الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم. * الولايات المتحدة توسع فجوة تصدير الأسلحة مع روسيا التي تحتل المرتبة الثانية. * السعودية أكبر مستورد للأسلحة في العالم. * خمس دول عربية ضمن أكثر الدول استيرادا للأسلحة في العالم.

وهذه قائمة بأكثر 10 دول مصدرة للأسلحة في العالم في الفترة بين عامي 2014 و2018 تبين نسبة كل دولة من مجموع الأسلحة التي تم تصديرها: 1- الولايات المتحدة 36 في المئة

2- روسيا 21 في المئة

3- فرنسا 6.8 في المئة

4- ألمانيا 6.4 في المئة

5- الصين 5.2 في المئة

6- المملكة المتحدة 4.2 في المئة

7- إسبانيا 3.2 في المئة

8- إسرائيل 3.1 في المئة

9- إيطاليا 2.3 في المئة

10- هولندا 2.1 في المئة

السلاح الأميركي يتفوق ازدادت صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة بنسبة 29 بالمئة في فترة 2009-2013 وفترة 2014-2018. وارتفعت حصة الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات العالمية للأسلحة من 30 في المئة إلى 36 في المئة. وزادت الفجوة بين الولايات المتحدة وروسيا في تصدير الأسلحة، حيث أن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة الرئيسية أعلى بنسبة 75 بالمئة من صادرات روسيا في فترة 2014-2018، في حين كانت النسبة بين البلدين 12 بالمئة فقط في فترة 2009-2013. وذهبت نسبة 52 بالمئة من أسلحة الولايات المتحدة إلى دول الشرق الأوسط في فترة 2014-2018.

يقول مدير معهد ستوكهولم لدراسات السلام أود فلورنت إن الولايات المتحدة صدرت أسلحة لـ98 دولة على الأقل في السنوات الخمس الأخيرة، وشملت الشحنات أسلحة متطورة مثل الطائرات المقاتلة، الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدة، وعددا كبيرا من القنابل الموجهة. وانخفضت صادرات روسيا من الأسلحة بنسبة 17 بالمئة في فترة 2009-2013 وفترة 2014-2018، بسبب انخفاض واردات الهند وفنزويلا من الأسلحة الروسية. بالنسبة لفرنسا، فقد زادت صادراتها من الأسلحة في فترة 2009-2013 وفترة 2014-2018 بنسبة 43 بالمئة، فيما ازدادت صادرات ألمانيا بنسبة 13 بالمئة في نفس الفترة. وشكلت صادرات الأسلحة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي نحو 27 بالمئة من صادرات الأسلحة العالمية خلال 2014-2018. الدول المستوردة للأسلحة جاءت خمس دول عربية ضمن أكثر 10 دول مستوردة للأسلحة على مستوى العالم بين عامي 2014 و2018. وهذه قائمة بأكثر 10 دول استوردت الأسلحة عالميا بين عامي 2014 و2018، تبين نسبة كل دولة من مجموع الأسلحة التي تم استيرادها: 1- السعودية 12في المئة

2- الهند 9.5 في المئة

3- مصر 5.1 في المئة

4- أستراليا 4.6 في المئة

5- الجزائر 4.4 في المئة

6- الصين 4.2 في المئة

7- الإمارات 3.7 في المئة

8- العراق 3.7 في المئة

9-كوريا الجنوبية 3.1 في المئة

10- فيتنام 2.9 في المئة