أكثر المواضيع بحثا في غوغل 2018

أحداث مهمة في 2018 هيمنت على ما بحث عنه مستخدمو المحرك البحثي الأشهر في العالم "غوغل" خلال العام الحالي. غوغل كشفت في تقرير لها عن أكثر المواضيع بحثا خلال هذا العام. وهذه قائمة المواضيع بالترتيب: 1- كأس العالم

تنافست 32 دولة في البطولة التي نظمتها في روسيا منتصف حزيران/يونيو الماضي، والتي توجت بها فرنسا في 15 تموز/يوليو. 2- أفيتشي

في شهر نيسان/أبريل الماضي، مات الـ"دي جي" السويدي تيم برغلينغ المعروف بـ"أفيتشي"، الذي نالت مقطوعات موسيقية من إنتاجه شهرة واسعة. وتشير تقارير إلى أنه مات منتحرا. 3- ماك ميلر

ممثل وموسيقي أميركي مات في أيلول/سبتمبر جراء جرعة مخدرات زائدة. 4- ستان لي

مؤسس "عالم مارفل" للقصص الهزلية، ومبتكر شخصية "سبايدر مان" توفي في تشرين الثاني/نوفمبر عن عمر ناهز 95 عاما. 5- "الفهد الأسود"

في مطلع العام، اكتسح فلم "الفهد الأسود" شباك تذاكر السينما وحصد أعلى الإيرادات ضمن فئة أفلام "الأبطال الخارقين". 6- ميغان ميركل

ممثلة أميركية حازت على قلب الأمير هاري وتزوجا في صيف 2018، واستحوذت مراسم الزفاف الملكي في بريطانيا على اهتمام الكثيريين، بسبب الفضول عن المرأة التي سرقت قلب الأمير البريطاني. 7- أنتوني بوردين

مقدم برامج الطهي والسفر الشهير، انتحر في حزيران/يونيو رغم المال والشهرة اللذين تمتع بهما. 8- أكس أكس أكس تنتاسيون

مغني راب أميركي صدرت أولى أغانيه على منصة ساوند كلاود، وأولى ألبوماته في عام 2017. قتل تنتاسيون في حزيران/يونيو الماضي. 9- ستيفن هوكينغ

عالم بريطاني، يعد واحدا من أبرز علماء الفيزياء على مستوى العالم. نشر أبحاثا هامة تتعلق بعلم الكون. مات هوكينغ في آذار/مارس الماضي. 10- كيت سبيد