ويسكي نادر.. مقتنيات يبحث عنها الأثرياء

الويسكي النادر والعملات التاريخية والنبيذ المعتق تحتل قمة الهرم للمقتنيات التي يرغب الأثرياء أصحاب المليارات بامتلاكها.

ووفقا لبيانات "ذا ويلث ريبورت" 2019 الذي يصدر عن شركة نايت فرانك البريطانية فإن أغلب الأثرياء يجدون المتعة في اقتناء ما غلا ثمنه خاصة وكان نادرا، فضلا عن الرغبة في كسر الأرقام القياسية أو صنعها بتملك ما هو ليس متاحا للجميع.

ويظهر التقرير أن الويسكي النادر يحظى باهتمام اكبر من الأثرياء، ويأتي في المرتبة الأولى بين المقتنيات الأخرى، وسجل خلال عام 2018 رقما قياسا جديدا لأغلى سعر لزجاجتي ويسكي بيعت واحدة بأكثر من 1.26 مليون دولار والأخرى بنحو 900 ألف دولار، وكانتا من نوع "Macallan" وتعودان لعام 1926.

وارتفع مؤشر "نايت فرانك" للويسكي الأغلى في العالم والذي يضم نحو 100 زجاجة نادرة بنسبة 40 في المئة خلال العام 2018، كما سجلت أسعارها ارتفاعا نسبته 582 في المئة خلال العقد الماضي.

وتأتي العملات التاريخية في المرتبة الثانية، إذ ارتفعت أسعارها وفقا لمؤشر "نايت فرانك" خلال عام 2018 بـ 12 في المئة، فيما ارتفعت أسعارها 193 في المئة خلال العقد الماضي، وبيعت خلال العام الماضي عملة ذهبية بولندية تعود لعام 1621 بـ 2.2 مليون دولار.

وجاء النبيذ المعتق ثالثا في القائمة، إذ سجل خلال عام 2018 رقما قياسيا جديدا بأغلى زجاجة نبيذ بيعت بـ 558 ألف دولار وكانت نوع (La Eomanee-Conte) تعود لعام 1945.

وزاد مؤشر أسعار النبيذ المعتق وفقا لمؤشر "نايت فرانك" لأغلى زجاجات في العالم بنسبة 9 في المئة خلال 2018، وبنسبة 147 في المئة خلال العقد الماضي.

كما تضم قائمة المقتنيات التي يرغب بها الأثرياء المقتنيات الفنية والساعات، إذ بيعت خلال 2018 لوحة فنية للرسام ديفيد هوكني بنحو 90 مليون دولار، فيما بيعت أغلى ساعة رولكس تعود لعام 1970 بقرابة ستة ملايين دولار.

وتعتبر السيارات النادرة من المقتنيات التي يرتفع عليها الطلب من الأغنياء غالبا وبيعت سيارة فيراري (GTO 250) تعود لعام 1962 بنحو 50 مليون دولار العام الماضي.

وارتفع طلب الأثرياء على قطع أثاث نادرة وألماس ملون والطوابع تاريخية ومجوهرات، وبيع خلال 2018 طابع أميركي يعود لعام 1918 بنحو 1.6 مليون دولار، فيما بيعت ألماسة وردية بأكثر من 50 مليون دولار، وقلادة تعود لماري أنطوانيت بيعت بما قيمته 36 مليون دولار.