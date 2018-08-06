أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يعتزل دوليا

أعلن الحارس المصري المخضرم عصام الحضري الاثنين اعتزال اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة بالألقاب.

وقال حارس الأهلي والزمالك السابق والإسماعيلي حاليا في بيان "لكل بداية نهاية، هذه سُنة الحياة، الآن بعد تفكير طويل ... قررت اعتزال اللعب الدولي".

وأصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما عندما لعب في المباراة التي خسرتها مصر أمام السعودية في آخر مباريات دور المجموعات في مونديال روسيا.

وقاد الحضري، الذي يلقب باسم "السد العالي" مصر لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 كما كان ضمن التشكيلة المتوجة باللقب القاري في 1998.