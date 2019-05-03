أقوى جيوش العالم

حافظت معظم الدول الأقوى عسكريا في 2019 على مراكزها من العام الماضي.

موقع Global Fire Power المتخصص في قياس قدرات الدول العسكرية، يستند في تصنيفه إلى مؤشر القوة.

Power Index قائم على قياس 55 عاملا لتحديد القدرات العسكرية لدولة ما، واقتراب المؤشر من الصفر يعني قوة أكبر.

وقد حافظت الولايات المتحدة على صدارة القائمة بسبب تفوق قوتها الجوية والبشرية بالمقام الأول، فضلا عن مواردها التقنية والمالية.

وحلّت روسيا في المرتبة الثانية، بفضل تفوق قدراتها البشرية، فضلا عن قدرات قواتها البرّية التي تتفوق على نظيرتها الأميركية.

وجاءت الصين ثالثة في القائمة، بفضل قوة بشرية هائلة، ثم قوات بحرية حلت ثانية بعد كوريا الشمالية وقبل الولايات المتحدة.

القوة البشرية أيضاً كانت لصالح الهند لتمنحها المرتبة الرابعة مدعومة بقوة جوية.

في المرتبة الخامسة حلّت فرنسا بقوات برّية وجويّة ذات قدرات كبيرة، فضلا عن إنفاق سخي لصالح تحديث قطاع التكنولوجيا العسكرية.

اليابان ورغم عدد قواتها المحدود نسبياً جاءت في المرتبة السادسة، والفضل في ذلك لسلاح متطور خاصة لقواتها الجوية.

بقوة تكنولوجية عسكرية مميزة وبتعداد كبير من القوة البشرية نجحت كوريا الجنوبية في حجز المرتبة السابعة.

وفي المرتبة الثامنة حلّت المملكة المتحدة، وقد تراجعت عن تصنيف العام الماضي لكن إنفاقها الكبير على ميزانية الدفاع حفظ لها المركز المتقدم.

وحلّت تركيا في المرتبة التاسعة بفضل قدرات بشرية كبيرة، يعززها عتاد برّي متطور.

عاشراً، ألمانيا بقوات بشرية محدود نسبياً وبميزانية ضخمة لتطوير التكنولوجيا العسكرية.

أما الدول العربية، فقد حلت مصر في المرتبة الـ12، والسعودية في المرتبة الـ25، والجزائر في المرتبة الـ27، ثم سوريا في المرتبة الـ50، فالمغرب في المرتبة الـ61.