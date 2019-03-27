قائمة 2019.. أقوى 10 جيوش

تفوقت الولايات المتحدة على خصومها التقليديين وحلت مجددا في المرتبة الأولى عالميا من حيث القوة العسكرية، وفق تصنيف Global Firepower لعام 2019، المتخصص في تصنيف قوة الجيوش العالمية. وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا (12 عالميا).
استخدم التقرير أكثر من 55 معيارا لتقييم الدول حسب قدراتها العسكرية، منها العوامل الجغرافية والموارد وتنوع الأسلحة.
التصنيف يستند "مؤشر القوة"، بحيث كلما زادت قوة الجيش كلما حصل على تصنيف يقترب من الدرجة "صفر" التي تعتبر المرتبة المثالية للقوة العسكرية.
وتسمح هذه الصيغة من التصنيف للدول الأصغر حجما، لكن أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل نموا.
أقوى 10 جيوش في العالم:
أقوى 10 دول عالميا حافظت على نفس ترتيبها في التقرير السابق باستثناء بريطانيا واليابان، إذ هبطت بريطانيا إلى المرتبة الثامنة بينما صعدت اليابان إلى المرتبة السادسة.
1-أميركا
تواجه منافسة عسكرية قوية من روسيا والصين ما يضعها تحت ضغط هائل للإنفاق وتطوير قدراتها العسكرية.
مؤشر القوة العسكرية: 0.615
عدد السكان: 329 مليون نسمة
عدد الجنود: مليون و280 ألفا
إجمالي عدد الطائرات: 13398
الطائرات المقاتلة: 2362
الدبابات المقاتلة: 6287
إجمالي الأصول البحرية: 415
حاملات الطائرات: 24
الميزانية العسكرية: 716 مليار دولار.
2- روسيا
تحاول تحديث دفاعاتها على الرغم من العقوبات وضعف عملتها المحلية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
مؤشر القوة العسكرية: 0.0639
عدد السكان: 142 مليون نسمة.
عدد الجنود: مليون
عدد الطائرات: 4078
الطائرات المقاتلة: 869
الدبابات المقاتلة: 21932
إجمالي الأصول البحرية: 352
حاملات الطائرات: 1
الميزانية العسكرية: 44 مليار دولار.
3- الصين
تعمل الصين على صنع حاملة طائرات ثانية لتطوير أسطول متنام على سطح البحر وتحته تماشيا مع قوة برية وجوية قوية.
مؤشر القوة: 0.0673
عدد السكان: مليار و384 مليون نسمة.
عدد الجنود: مليونان و183 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 3187
الطائرات المقاتلة: 1222
الدبابات المقاتلة: 13050
إجمالي الأصول البحرية: 714
حاملات الطائرات: 1
الميزانية العسكرية: 224 مليار دولار.
4- الهند
تعمل عن كثب على تطوير قدراتها العسكرية خاصة بسبب خلافاتها مع باكستان، جارتها النووية.
مؤشر القوة: 0.1065
مجموع السكان: مليار و296 مليون نسمة.
عدد الجنود: مليون و362 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 2082
الطائرات المقاتلة: 520
الدبابات المقاتلة: 4184
إجمالي الأصول البحرية: 295
حاملات الطائرات: 1
الميزانية العسكرية: 55.2 مليار دولار.
5- فرنسا
تواصل فرنسا زيادة إنفاقها الدفاعي بزيادة قدرت بنسبة خمسة في المئة مقارنة بعام 2018. وتركز على الدفاع الإلكتروني بشكل رئيسي.
مؤشر القوة: 0.1584
عدد السكان: 67 مليون نسمة.
عدد الجنود: 205 آلاف.
إجمالي قوة الطائرات: 1248
الطائرات المقاتلة: 273
الدبابات المقاتلة: 406
اجمالي الاصول البحرية: 118
حاملات الطائرات: 4
الميزانية العسكرية: 40.5 مليار دولار.
6- اليابان
مع التهديد المستمر من كل من الصين وكوريا الشمالية، تعمل اليابان بنشاط على توسيع وتحديث قدراتها القتالية.
مؤشر القوة: 0.1707
عدد السكان: 126 مليون نسمة.
عدد الجنود: 247 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 1572
الطائرات المقاتلة: 297
الدبابات المقاتلة: 1004
إجمالي الأصول البحرية: 131
حاملات الطائرات: 4
الميزانية العسكرية: 47 مليار دولار.
7- كوريا الجنوبية
رغم المحادثات السلمية مع جارتها الشمالية، تعمل كوريا الجنوبية على زيادة إنفاقاتها الدفاعية.
مؤشر القوة: 0.1761
عدد السكان: 51 مليون نسمة.
عدد الجنود:625 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 1614
الطائرات المقاتلة: 406
الدبابات المقاتلة: 2654
إجمالي الأصول البحرية 166
حاملات الطائرات: 1
الميزانية العسكرية 38.3 مليار دولار.
8- بريطانيا
أصبح الإنفاق وتطوير الدفاعات البريطانية على المحك بسبب بريكست.
مؤشر القوة: 0.1797
عدد السكان:65 مليون نسمة.
عدد الجنود:150 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 811
الطائرات المقاتلة: 129
الدبابات المقاتلة: 331
إجمالي الأصول البحرية 76
حاملات الطائرات: 1
الميزانية العسكرية: 47.5 مليار دولار.
9- تركيا
تعمل تركيا على تطوير صناعة عسكرية محلية للمساعدة في تلبية متطلباتها الدائمة.
مؤشر القوة: 0.2089
عدد السكان:81 مليون نسمة.
عدد الجنود: 355 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 1067
الطائرات المقاتلة: 207
الدبابات المقاتلة: 3200
إجمالي الأصول البحرية: 194
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية 8.6 مليار دولار.
10- المانيا
أصبح التحديث الحالي للجيش الألماني ممكنا من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2019.
مؤشر القوة: 0.2097
عدد السكان: 80 مليون نسمة.
عدد الجنود: 179 ألفا
إجمالي قوة الطائرات: 613
الطائرات المقاتلة: 122
الدبابات المقاتلة: 900
إجمالي الأصول البحرية 81
حاملات الطائرات: 0
الميزانية العسكرية 49.1 مليار دولار.
على الصعيد العربي حلت مصر أولى (12 عالميا) من حيث القدرات العسكرية، حسب تقييم تقرير Global Firepower لتصنيف الجيوش العالمية. تلتها السعودية ( 25) ثم الجزائر (27)، وسوريا (50)، والعراق (53)، والمغرب (61)، والإمارات (62)، والسودان (69)، واليمن (73)، والأردن (76).
وشمل تقرير Global Firepower لهذا العام 137 دولة، ودخلت دولة واحدة التصنيف الجديد هي مولدوفيا.