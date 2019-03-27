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قائمة 2019.. أقوى 10 جيوش

جنود من الجيش الأميركي Photo: AFP

تفوقت الولايات المتحدة على خصومها التقليديين وحلت مجددا في المرتبة الأولى عالميا من حيث القوة العسكرية، وفق تصنيف Global Firepower لعام 2019، المتخصص في تصنيف قوة الجيوش العالمية. وجاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا (12 عالميا).

استخدم التقرير أكثر من 55 معيارا لتقييم الدول حسب قدراتها العسكرية، منها العوامل الجغرافية والموارد وتنوع الأسلحة.

التصنيف يستند "مؤشر القوة"، بحيث كلما زادت قوة الجيش كلما حصل على تصنيف يقترب من الدرجة "صفر" التي تعتبر المرتبة المثالية للقوة العسكرية.

وتسمح هذه الصيغة من التصنيف للدول الأصغر حجما، لكن أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، بالتنافس مع الدول الأكبر والأقل نموا.

أقوى 10 جيوش في العالم:

أقوى جيوش العالم
أقوى جيوش العالم

أقوى 10 دول عالميا حافظت على نفس ترتيبها في التقرير السابق باستثناء بريطانيا واليابان، إذ هبطت بريطانيا إلى المرتبة الثامنة بينما صعدت اليابان إلى المرتبة السادسة.

1-أميركا

تواجه منافسة عسكرية قوية من روسيا والصين ما يضعها تحت ضغط هائل للإنفاق وتطوير قدراتها العسكرية.

جنود من الجيش الأميركي
جنود من الجيش الأميركي

​مؤشر القوة العسكرية: 0.615

عدد السكان: 329 مليون نسمة

عدد الجنود: مليون و280 ألفا

إجمالي عدد الطائرات: 13398

الطائرات المقاتلة: 2362

الدبابات المقاتلة: 6287

إجمالي الأصول البحرية: 415

حاملات الطائرات: 24

الميزانية العسكرية: 716 مليار دولار.

2- روسيا

تحاول تحديث دفاعاتها على الرغم من العقوبات وضعف عملتها المحلية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.

جنود تابعون لقوات البر الروسية
جنود تابعون لقوات البر الروسية

مؤشر القوة العسكرية: 0.0639

عدد السكان: 142 مليون نسمة.

عدد الجنود: مليون

عدد الطائرات: 4078

الطائرات المقاتلة: 869

الدبابات المقاتلة: 21932

إجمالي الأصول البحرية: 352

حاملات الطائرات: 1

الميزانية العسكرية: 44 مليار دولار.

3- الصين

تعمل الصين على صنع حاملة طائرات ثانية لتطوير أسطول متنام على سطح البحر وتحته تماشيا مع قوة برية وجوية قوية.

دبابة تابعة للجيش الصيني
دبابة تابعة للجيش الصيني

​مؤشر القوة: 0.0673

عدد السكان: مليار و384 مليون نسمة.

عدد الجنود: مليونان و183 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 3187

الطائرات المقاتلة: 1222

الدبابات المقاتلة: 13050

إجمالي الأصول البحرية: 714

حاملات الطائرات: 1

الميزانية العسكرية: 224 مليار دولار.

4- الهند

تعمل عن كثب على تطوير قدراتها العسكرية خاصة بسبب خلافاتها مع باكستان، جارتها النووية.

جنود من سلاح الجو الهندي
جنود من سلاح الجو الهندي

مؤشر القوة: 0.1065

مجموع السكان: مليار و296 مليون نسمة.

عدد الجنود: مليون و362 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 2082

الطائرات المقاتلة: 520

الدبابات المقاتلة: 4184

إجمالي الأصول البحرية: 295

حاملات الطائرات: 1

الميزانية العسكرية: 55.2 مليار دولار.

5- فرنسا

تواصل فرنسا زيادة إنفاقها الدفاعي بزيادة قدرت بنسبة خمسة في المئة مقارنة بعام 2018. وتركز على الدفاع الإلكتروني بشكل رئيسي.

جنود بقوات البر الفرنسية
جنود بقوات البر الفرنسية

مؤشر القوة: 0.1584

عدد السكان: 67 مليون نسمة.

عدد الجنود: 205 آلاف.

إجمالي قوة الطائرات: 1248

الطائرات المقاتلة: 273

الدبابات المقاتلة: 406

اجمالي الاصول البحرية: 118

حاملات الطائرات: 4

الميزانية العسكرية: 40.5 مليار دولار.

6- اليابان

مع التهديد المستمر من كل من الصين وكوريا الشمالية، تعمل اليابان بنشاط على توسيع وتحديث قدراتها القتالية.

جنود من قوات البر اليابانية
جنود من قوات البر اليابانية

مؤشر القوة: 0.1707

عدد السكان: 126 مليون نسمة.

عدد الجنود: 247 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 1572

الطائرات المقاتلة: 297

الدبابات المقاتلة: 1004

إجمالي الأصول البحرية: 131

حاملات الطائرات: 4

الميزانية العسكرية: 47 مليار دولار.

7- كوريا الجنوبية

رغم المحادثات السلمية مع جارتها الشمالية، تعمل كوريا الجنوبية على زيادة إنفاقاتها الدفاعية.

مقاتلات تابعة لسلاح الجو الكوري
مقاتلات تابعة لسلاح الجو الكوري

مؤشر القوة: 0.1761

عدد السكان: 51 مليون نسمة.

عدد الجنود:625 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 1614

الطائرات المقاتلة: 406

الدبابات المقاتلة: 2654

إجمالي الأصول البحرية 166

حاملات الطائرات: 1

الميزانية العسكرية 38.3 مليار دولار.

8- بريطانيا

أصبح الإنفاق وتطوير الدفاعات البريطانية على المحك بسبب بريكست.

دبابة تابعة للجيش البريطاني
دبابة تابعة للجيش البريطاني

مؤشر القوة: 0.1797

عدد السكان:65 مليون نسمة.

عدد الجنود:150 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 811

الطائرات المقاتلة: 129

الدبابات المقاتلة: 331

إجمالي الأصول البحرية 76

حاملات الطائرات: 1

الميزانية العسكرية: 47.5 مليار دولار.

9- تركيا

تعمل تركيا على تطوير صناعة عسكرية محلية للمساعدة في تلبية متطلباتها الدائمة.

قافلة عسكرية تركية
قافلة عسكرية تركية

مؤشر القوة: 0.2089

عدد السكان:81 مليون نسمة.

عدد الجنود: 355 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 1067

الطائرات المقاتلة: 207

الدبابات المقاتلة: 3200

إجمالي الأصول البحرية: 194

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية 8.6 مليار دولار.

10- المانيا

أصبح التحديث الحالي للجيش الألماني ممكنا من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2019.

قوات بحرس الشرف الألماني
قوات بحرس الشرف الألماني

مؤشر القوة: 0.2097

عدد السكان: 80 مليون نسمة.

عدد الجنود: 179 ألفا

إجمالي قوة الطائرات: 613

الطائرات المقاتلة: 122

الدبابات المقاتلة: 900

إجمالي الأصول البحرية 81

حاملات الطائرات: 0

الميزانية العسكرية 49.1 مليار دولار.

على الصعيد العربي حلت مصر أولى (12 عالميا) من حيث القدرات العسكرية، حسب تقييم تقرير Global Firepower لتصنيف الجيوش العالمية. تلتها السعودية ( 25) ثم الجزائر (27)، وسوريا (50)، والعراق (53)، والمغرب (61)، والإمارات (62)، والسودان (69)، واليمن (73)، والأردن (76).

وشمل تقرير Global Firepower لهذا العام 137 دولة، ودخلت دولة واحدة التصنيف الجديد هي مولدوفيا.

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