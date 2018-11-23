أقدم مدن العالم.. معظمها عربية

رغم الجدل حول هوية أقدم مدينة في العالم، إلا أن دراسات علماء الآثار أظهرت اتفاقا على أن المنطقة العربية تعد حاضنة لأقدم المدن التي عرفتها البشرية. وبحسب ما نشر موقع "يو أس نيوز" فإن ست مدن قديمة تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين ثماني مدن هي الأقدم عالميا. أريحا، الأراضي الفلسطينية

تعد أريحا من أقدم المدن عبر العصور، ويعود تاريخها إلى 9000 عام قبل الميلاد، ويعد سور أريحا أقدم سور حماية عرفته البشرية حتى الآن، ويـُتوقع أنه تم بناؤه قبل الميلاد بـ 8000 عام. ​حلب، سوريا

من أقدم المدن في العالم، ويقدر علماء الآثار أن تاريخها يعود إلى 3000-5000 عام قبل الميلاد. وشهد حوالي 30 في المئة من المدينة القديمة في حلب المسجلة في قائمة اليونسكو للآثار العالمية دمارا بسبب الحرب في سوريا. بيروت، لبنان

في مطلع التسعينيات تم اكتشاف وجود آثار لحضارة تعود لأكثر من 3000 قبل الميلاد، حيث بنيت مدينة تضم مدارس القانون خلال أوج الإمبراطورية الرومانية ودمرها زلزال عام 551 ميلادية. جبيل، لبنان

تعد جبيل في لبنان من أقدم المدن التي كانت لها أهمية تجارية، إذ شكلت نقطة وصل هامة يعود تاريخها لـ 5000 عام قبل الميلاد. أثينا، اليونان

يعود تاريخ المدينة لما قبل 5000 عام قبل الميلاد، وكانت مشهورة بمن تضمهم من أعظم الكتاب والمفكرين والفلاسفة. بلوفديف، بلغاريا

يعود تاريخ هذه المدينة إلى 7000 عام قبل الميلاد، وتضم آثارا رومانية قديمة تعود لعام 46 ميلادية. صيدا، لبنان

مدينة يعود تاريخها لـ 4000 قبل الميلاد، كانت مقرا هاما لصناعة اللون الأرجواني الذي كان يعتبر من أغلى أنواع الصباغ في تلك الفترة. الفيوم، مصر