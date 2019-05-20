أفغانستان.. مقتل جنود في هجوم لطالبان

قال مسؤول أفغاني إن مسلحين اجتاحوا نقطة تفتيش في العاصمة كابل وقتلوا ثلاثة جنود من قوات الشرطة على الأقل.

وأوضح المتحدث باسم شرطة كابل، بصير مجاهد، إن ثلاثة جنود أصيبوا في الهجوم الذي وقع مساء الأحد على مشارف المدينة. وأضاف أن المهاجمين ألقوا في البداية قنابل يدوية ثم فتحوا النار على قوات الشرطة في منطقة دوغ آباد بالمدينة.

وفي سياق منفصل، قال مسؤول بالحكومة المحلية بولاية هلمند جنوب أفغانستان إن سبعة مدنيين على الأقل قتلوا في غارة جوية خلال مواجهات بين القوات الأفغانية وحركة طالبان مساء الأحد.

وذكر رئيس مجلس الولاية، عطا الله أفغان، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا أيضا في الهجوم الذي وقع في منطقة غريشك.

وأشار إلى أن اشتباكات بالأسلحة النارية كانت تدور مع طالبان في ذلك الوقت وأن الحادث قيد التحقيق.