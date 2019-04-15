Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

أفغانستان.. قتلى في هجوم على حفل زفاف

الشرطة الأفغانية، أرشيف

قال مسؤول أفغاني إن مسلحا فتح النار في حفل زفاف في ولاية خوست شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في الأقل قبل فراره من مكان الهجوم.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم ولم تعلن أي جماعة مسلحة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق النار الذي وقع أمس الأحد في منطقة تاني.

تنشط طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في الولاية، لكن مهاجمة حفلات الزفاف أمر نادر الحدوث.

وقال طالب منجال، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن القتلى الثلاثة كانوا ضيوفا في حفل الزفاف وأن 12 آخرين أصيبوا في إطلاق النار.

وأشار إلى أن سلطات الولاية فتحت تحقيقا في الهجوم.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG