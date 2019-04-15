أفغانستان.. قتلى في هجوم على حفل زفاف

قال مسؤول أفغاني إن مسلحا فتح النار في حفل زفاف في ولاية خوست شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في الأقل قبل فراره من مكان الهجوم.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم ولم تعلن أي جماعة مسلحة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق النار الذي وقع أمس الأحد في منطقة تاني.

تنشط طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في الولاية، لكن مهاجمة حفلات الزفاف أمر نادر الحدوث.

وقال طالب منجال، المتحدث باسم حاكم الولاية، إن القتلى الثلاثة كانوا ضيوفا في حفل الزفاف وأن 12 آخرين أصيبوا في إطلاق النار.

وأشار إلى أن سلطات الولاية فتحت تحقيقا في الهجوم.