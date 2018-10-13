أفغانستان.. قتلى بانفجار استهدف تجمعا سياسيا

قتل 12 شخصا على الأقل في انفجار دراجة نارية مفخخة استهدف أنصار مرشحة للانتخابات في شمال شرق أفغانستان، حسب ما أعلنه مسؤولون السبت.

وأصيب 32 شخصا بجروح في الانفجار الذي وقع في ولاية تخار حيث كانت المرشحة نظيفة يوسفيبك تقوم بحملة انتخابية، حسب ما قال المتحدث باسم حاكم الولاية محمد جواد هجري لوكالة الصحافة الفرنسية.

والثلاثاء وقع هجوم انتحاري في تجمع انتخابي جنوب البلاد مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وصعدت طالبان من الهجمات على أقاليم استراتيجية قبل انتخابات برلمانية مقررة في 20 تشرين الأول/أكتوبر.