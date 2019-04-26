افتتاح البرلمان الأفغاني بعد تأخير طويل

افتتح الرئيس الأفغاني أشرف غني أعمال البرلمان الجديد للبلاد بعد حوالي ستة أشهر من إجراء الانتخابات وبعد تأجيلات طويلة ومزاعم بتزوير ونزاعات لم تحل ومشاحنات سياسية.



وتحدث غني في المراسم التي أجريت الجمعة في كابول، والتي جمعت كلا من المجلس التشريعي الذي يضم 249 عضوا والمجلس الأعلى المعين والذي يضم 104 أعضاء.



وأعرب غني عن أسفه للتأخير وحقيقة أن 33 مقعدا لمشرعين من مقاطعات بولاية كابول كانت خالية لأن لجنة الانتخابات لم تعلن بعد نتائج تلك الدوائر.



وألقى الرئيس الأفغاني باللوم على ما قاله "عدم كفاءة أعضاء لجنة الانتخابات السابقة" الذين تم استبدالهم منذ ذلك الحين.



يذكر أن يوم الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول شهد أول تفجيرات وهجمات على مراكز اقتراع في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن مقتل 27 مدنيا و11 من عناصر الشرطة.