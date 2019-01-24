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قائمة أفضل الدول في 2019

أحد شوارع القاهرة Photo: AFP

تصنيف جديد أصدره موقع US News and World Report لأفضل الدول في العالم لعام 2019. التصنيف مبني على الانفتاح الثقافي والتنوع، وبيئة الاعمال وجودة الحياة وغيرها من المعايير.

تقول النتائج إن سويسرا هي أفضل دول العالم، تليها اليابان ثم كندا. أما الولايات المتحدة فقد احتلت المرتبة الثامنة عالميا. والإمارات العربية المتحدة هي الأولى عربيا بترتيب 23 عالميا، ضمن القائمة التي شملت 80 دولة.

واعتمد نصنيف الدول على معايير ريادة الأعمال (17.87 بالمئة)، جودة الحياة (16.77 بالمئة)، المواطنة (15.88 بالمئة)، محركات السوق (14.36 بالمئة)، التأثير الثقافي (12.96 بالمئة)، الانفتاح الاقتصادي (11.08 بالمئة)، الطاقة (7.95 بالمئة)، المغامرة (2 بالمئة)، التراث (1.13 بالمئة).

وهذه قائمة لأفضل الدول العربية حسب التصنيف الجديد:

1- الإمارات (23 عالميا)

دبي
دبي

​- الناتج المحلي: 382.6 مليار دولار.
- عدد السكان: 9.4 مليون نسمة.


2- قطر (31 عالميا)

الدوحة / قطر
الدوحة / قطر

​- الناتج المحلي: 167.6 مليار دولار
- عدد السكان: 2.6 مليون نسمة.

3- السعودية (32 عالميا)

مدينة الرياض ليلا
مدينة الرياض ليلا

​- الناتج المحلي: 683.8 مليارات دولار.
- عدد السكان: 32.9 مليون نسمة.

4- مصر (40 عالميا)

القاهرة ليلا
القاهرة ليلا

- الناتج المحلي: 235.4 مليارات دولار.
- عدد السكان: 97.6 مليون نسمة.

5- المغرب (42 عالميا)

الرباط
الرباط

​- الناتج المحلي: 109.1 مليار دولار.
- عدد السكان: 35.7 مليون نسمة.

6- عمان (63 عالميا)

مسقط
مسقط

​- الناتج المحلي: 72.6 مليارات دولار.
- عدد السكان: 4.6 مليون نسمة.

7- الأردن (71 عالميا)

عمان - الأردن
عمان - الأردن

​- الناتج المحلي: 40.1 مليار دولار.
- عدد السكان: 9.7 مليون نسمة.

8- تونس (72 عالميا)

تونس
تونس

​- الناتج المحلي: 40.1 مليار دولار.
- عدد السكان: 9.7 مليون نسمة.

9- لبنان (76 عالميا)

جانب من مدينة بيروت
جانب من مدينة بيروت

​- الناتج المحلي: 51.8 مليارات دولار.
- عدد السكان: 6.1 مليون نسمة.

10- العراق (80 عالميا - الأخيرة في التصنيف)

نهر دجلة بغداد
نهر دجلة بغداد

​- الناتج المحلي: 197.7 مليارات دولار.
- عدد السكان: 38.3 ملايين نسمة.

أفضل 10 دول في العالم لعام 2019:

1- سويسرا

- إجمالي الناتج المحلي: 678.9 مليارات دولار.
- عدد السكان: 8.5 مليون نسمة.

2- اليابان

- الناتج المحلي: 4.9 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 126.8 مليون نسمة.


3- كندا

- الناتج المحلي: 1.7 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 36.7 ملايين نسمة.

4- ألمانيا

- الناتج المحلي: 3.7 تريليونات دولار
- عدد السكان: 82.7 ملايين نسمة.

5- المملكة المتحدة

- الناتج المحلي: 2.6 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 66.0 مليون نسمة.

6- السويد

- الناتج المحلي: 538 مليار دولار.
- عدد السكان: 10.1 مليون نسمة.

7- أستراليا

- الناتج المحلي: 1.3 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 24.6 مليون نسمة.

8- الولايات المتحدة

- الناتج المحلي: 19.4 تريليونات دولار.
- عدد السكان: 325.7 ملايين نسمة.

9- النرويج

- الناتج المحلي: 398.8 مليارات دولار
- عدد السكان: 5.3 ملايين نسمة.

10- فرنسا

- الناتج المحلي: 2.6 تريليونات دولار
- عدد السكان: 67.1 مليون نسمة.

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