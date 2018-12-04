آبل تكشف أفضل التطبيقات في 2018

أصدرت شركة آبل قوائمها السنوية بأفضل التطبيقات والألعاب الإلكترونية لعام 2018 الخاصة بنظام تشغيل iOS.
وقد أصدرت Apple نوعين من القوائم هما: قوائم أفضل التطبيقات والألعاب، وقوائم أكثر التطبيقات والألعاب تحميلا من متجرها الإلكتروني App Store.
وفاز تطبيق الرسم Procreate Pocket بلقب أفضل تطبيق آيفون لهذا العام، فيما حاز تطبيق Froggipedia الذي يعتمد على تكنولوجيا الواقع المعزز من أجل شرح أجزاء جسم الضفادع على لقب أفضل تطبيق لأجهزة آيباد.
وحاز هذا العام تطبيق Youtube على لقب أكثر التطبيقات المجانية تحميلا، متغلبا بذلك على منافسيه Facebook وInstagram وSnapChat هذا العام، بعدما
كان يحتل المرتبة الثالثة.
بالنسبة لقائمة أفضل التطبيقات بحسب Apple فكانت كالتالي:
- Procreate Pocket
- Froggipedia
- Pixelmator Pro
- Sweat: Kayla Itsines Fitness
أما قائمة أفضل الألعاب فكانت كالتالي:
- Donut County
- Gorogoa
- The Gardens Between
- Alto's Odyssey
قائمة أفضل الألعاب الجماعية:
- Clash Royale
- Fortnite
- Hearthstone
-PUBG Mobile
- Twitch: Live Game Streaming
أما فيما يخص أكثر الألعاب الإلكترونية تحميلا، فقد جاء على رأس القائمة اللعبة الشهيرة Fortnite، متغلبة بذلك على منافستها الأولى لعبة PUBG التي احتلت قائمة جوجل لأفضل الألعاب الإلكترونية لهذا العام.
وإليكم قائمة أكثر التطبيقات تحميلا:
YouTube
Snapchat
Messenger
Bitmoji
Netflix
Google Maps
Gmail
Spotify Music
أما قائمة أكثر الألعاب الإلكترونية تحميلا فكانت كالتالي:
Fortnite
Helix Jump
Rise Up
PUBG MOBILE
Hole.io
Love Balls
Snake VS Block
Rules of Survival
ROBLOX
Dune!