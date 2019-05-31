أفضل 10 مدن بالعالم من حيث جودة الحياة

نشر موقع المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا عن جودة الحياة في 56 مدينة عبر العالم، وضعه "دويتشه بنك".

التصنيف أخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل على رأسها القدرة الشرائية للمستهلكين، وآليات السلامة والأمن، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة، والقدرة على تحمل تكاليف السكن، والتنقل، والتلوث.

واحتلت مدينتان أميركتان مراكز متقدمة ضمن عشر مدن عالمية تقدم نوعية حياة جيدة، إلى جانب مدن أوروبية وأخرى من أستراليا.

يذكر أن بعض المدن الأوروبية شهدت تراجعا ملموسا في جودة الحياة، وفق التقرير، مثل فرانكفورت التي تحتضن المقر الرئيسي لدويتشه بنك، والتي تراجعت بأربعة مراكز منذ العام الماضي واحتلت المرتبة الثالثة عشرة هذا العام.

فرانكفورت التي احتلت المركز الأول في تصنيف سنة 2014، ورغم تراجعها، لا تزال جودة الحياة فيها أحسن من العاصمة الفرنسية باريس التي تراجعت هذه السنة إلى المركز 36، فيما احتلت لندن المرتبة 41.

يلفت التقرير إلى أن المدن العالمية الأصغر حجماً لها ميزة على المدن الكبرى، فنيويورك مثلا وعلى الرغم من احتلالها المرتبة الخامسة للدخل المتاح بعد الإيجار، إلا أنها احتلت المرتبة 31 من حيث جودة الحياة.

تصنيف هذه السنة وضع مدينة سيدني الأسترالية في المركز العاشر، فيما احتلت كل من مدينتا بوسطن وسان فرانسيسكو الأميركيتين، المركزين الثامن والتاسع على التوالي.

في المركز السابع جاءت مدينة ملبورن الأسترالية، أما هيلسينكي الفنلندية فاحتلت المرتبة السادسة مسبوقة في المركز الخامس بالعاصمة النمساوية فيينا.

المركز الرابع عاد لإدنبرة عاصمة إسكتلندا بالمملكة المتحدة، أما المرتبة الثالثة فعادت لكوبنهاغن الدنماركية.

وجاء في المركز الثاني في تصنيف دوتشيه بنك لعام 2019 ولينغتون في نيوزيلندا، فيما تصدرت قائمة أكثر عشر مدن من ناحية جودة الحياة مدينة زوريخ السويسرية التي تعد أكبر مدن سويسرا وأقربها للجارة ألمانيا.

وهذا ترتيب المدن العشر الأولى على مؤشر جودة الحياة:

10-سيدني، أستراليا.

9-سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.

8-بوسطن، الولايات المتحدة.

7-ميلبورن، أستراليا.

6-هلسنكي، فنلندا.

5-فيينا، النمسا.

4-إدنبرة، إسكتلندا، المملكة المتحدة.

3-كوبنهاغن، الدنمارك.

2-ويلينغتون، نيوزيلندا.

1-زيوريخ، سويسرا.