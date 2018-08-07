أفضل المدن الأميركية في التعليم

"بحلول عام 2020 فإن 65 في المئة من الوظائف في الولايات المتحدة سوف تتطلب كفاءات حملة شهادات ما بعد الدبلوم الثانوي" .

هكذا تتوقع المؤسسات الأميركية المعنية مثل وزارة التعليم ومركز جورج تاون للتعليم والقوى العاملة.

ومع اقتراب الموعد فإن من المرجح حدوث نقص في القوى العاملة الأميركية، بحسب بيانات صادرة عن مكتب التعداد الأميركي تشير إلى أن نسبة الأميركيين فوق سن الـ 25 الحاصلين على شهادات جامعية لا تتعدى 33.4 في المئة.

هذا الرقم هو الأعلى المسجل في الولايات المتحدة في العقود الماضية لكنه يجعلها في مرتبة متأخرة إذا ما قورنت بدول أخرى.

على الرغم من ذلك فإن بعض المدن الأميركية تفعل أفضل من غيرها لتلبية احتياجات الاقتصاد المستقبلي.

وقد أعدت WalletHub تقريرا حللت فيه بيانات 150 منطقة حضرية بالولايات المتحدة، لتحديد أكثر المدن وأقلها تعليما، وفقا لعدد السكان.

استندت واليت هوب إلى عدة معايير لإعداد تقريرها، من بينها التحصيل العلمي للمواطنين فوق سن 25 عاما، ونوعية المدارس العامة، والمساواة في التعليم.

المدن ألاميركية العشر الأولى الأكثر تعليما

10- بريدجبورت ستافورد-نوروالك/ كونيتكت

النتيجة الكلية 65.94

ترتيب التحصيل العلمي 8

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 140

على الرغم من أن منطقة المترو جاءت في مرتبة متقدمة في قائمة واليت هوب، لكنها تعاني من واحدة من أكبر الفجوات في التعليم العنصري في البلاد، حسب التقرير.

9- سياتل- تاكوما- بلفيو/ واشنطن

النتيجة الكلية 66.13

ترتيب التحصيل العلمي 10

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 22

وقوع جامعة واشنطن العملاقة في هذه المنطقة جعلها في مرتبة عليا في تصنيفات الجودة التعليمية.

8- اوستن- راوند روك/ تكساس

النتيجة الكلية 66.14

ترتيب التحصيل العلمي 15

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 5

7- بوسطن- كامبريدج- نيوتن/ ماسشوستس/نيوهامبشير

النتيجة الكلية 67.71

ترتيب التحصيل العلمي 6

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 114

6- ماديسون/ ويسكونسين

النتيجة الكلية 69.47

ترتيب التحصيل العلمي 4

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 109

وفقا لـ واليت هوب، ماديسون، ويسكونسن لديها ثاني أعلى نسبة من حاملي شهادة الثانوية العامة، وراء آن آربور.

5- سان فرانسيكو-أوكلاند-هايوارد/ كاليفورنيا

النتيجة الكلية 71.07

ترتيب التحصيل العلمي 7

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 21

سان فرانسيسكو بمراكزها التكنولوجية تعد من بين أفضل خمس مدن بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريوس والماجستير.

4- دورام- تشابل هيل/ نورث كارولينا

النتيجة الكلية 72.77

ترتيب التحصيل العلمي 5

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 12

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3- سان خوسيه-سانيفيل سانتا كلارا/كاليفورينا

النتيجة الكلية 75.14

ترتيب التحصيل العلمي 3

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 6

هذه المنطقة، المعروفة باسم وادي السيليكون، بها واحدة من أعلى نسب حاملي الشهادات العليا.

2- واشنطن- آرلينغتون- ألكساندريا، دي سي/فيرجينيا/ ميريلاند/وست فيرجينيا

النتيجة الكلية 77.39

ترتيب التحصيل العلمي 2

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 36

أكثر من نصف سكان العاصمة يحصلون على درجة ما بعد الثانوية، مقارنة بنسبة 34.2 في المئة في جميع أنحاء أميركا.

1- آن أربور/ ميشيغن

النتيجة الكلية 92.57

ترتيب التحصيل العلمي 1

ترتيب الجودة والمساواة في التعليم 3

تقرير واليت هوب وجد أن آن أربور لديها أعلى نسبة من المواطنين حاملين دبلوم المدارس الثانوية، ودرجات الزمالة وشهادات البكالوريوس.

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أما المدن الأقل تعليما بالولايات المتحدة فكان ترتيبها كما يلي:

141- اوكالا/ فلوريدا

142- فريسنو/كاليفورنيا

143- ستوكتون-لودي/كاليفورنيا

144- ساليناس/كاليفورنيا

145- هيكوري-لينوار-مورغانتون/نورث كارولاينا

146- مودسيتو/كاليفورنيا

147- بيكرسفيلد/كاليفورنيا

148- ميكالين-ادينبيرغ-ميشن/تكساس

149- براونزفيل-هالينغن/تكساس

150- فيزاليا-بورترفيل/كاليفورنيا