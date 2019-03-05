'أغلى سيارة في التاريخ'

صنعت شركة بوغاتي الفرنسية نسخة واحدة من سيارة جديدة هي "الأغلى في التاريخ"، حسب موقع بلومبيرغ.

السيارة الجديدة أطلق عليها اسم "La Voiture Noire" (السيارة السوداء)، ويصل سعرها إلى 12.5 مليون دولار، وهو ما يوازي سعر 300 سيارة تسلا من طراز ثري إس.

وتمتلك السيارة المصنعة يدويا محركا بـ16 أسطوانة (سليندر) وبسعة ثماني لترات، وتنتج قوة تصل إلى 1500 حصان.

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وتمتاز السيارة ذات البابين بتصميم أنيق بفضل هيكلها المصنوع من ألياف الكربون.

وبيعت السيارة بالفعل، ولم تكشف بوغاتي اسم المشتري حتى الآن، لكنها وصفته في بيانها بشخص "متحمس" لبوغاتي.

لكن التكهنات تشير، حسب بلومبيرغ أن المشتري قد يكون الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاغن فرديناند بيش.