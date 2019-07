قائمة فوربس لأعلى المشاهير أجرا

​احتلت المغنية الأميركية تايلور سويفت قائمة موقع فوربس لأعلى المشاهير أجرا لعام 2019.

وتضم القائمة 100 شخصية من جنسيات مختلفة في عالم الغناء والتمثيل والرياضة وتقديم البرامج.

وبلغ إجمالي الأرباح التي حصل عليها المشاهير الذين حلوا في القائمة 6.3 مليارات دولار خلال الشهور الـ12 الماضية.

ودخل القائمة للمرة الأولى منسق الأغاني الأميركي من أصول فلسطينية DJ Khaled بعد أن حقق مكاسب مالية بقيمة 40 مليون دولار.

المراكز الـ10 الأولى:

1- تايلور سويفت

تايلور سويفت (29 عاما) هي من بين 16 امراة فقط في القائمة. حصلت مغنية البوب خلال الشهور الـ12 الماضية على عائدات بقيمة 185 مليون دولار، وهو أعلى عائد تحصل عليه المغنية في تاريخها.

وليست المرة الأولى التي تحتل سويفت صدارة هذه القائمة، فقد تربعت على القمة عام 2016 بمكاسب بلغت 170 مليون دولار، معظمها من جولة غنائية عالمية لألبوم "1989".

جولتها الغنائية التي قامت بها العام الماضي لألبوم Reputation وشملت عدة دول، حضرها أكثر من مليوني متفرج وحققت عائدات بأكثر من 200 مليون دولار.

وفي صفقة بلغت حسب بعض التقديرات، حوالي 200 مليون دولار، تخلت سويفت عن شركة إنتاج "بيغ ماشين ريكوردز" التي بدأت معها مسيرتها الغناية عندما كانت في سن المراهقة، لتوقع عقدا مع "ريبابليك ريكوردز".

2- كايلي جينر

عائدات عارضة الأزياء وسيدة الأعمال الأميركية كايلي جينر (21 عاما) بلغت 170 مليون دولار، بحسب فوربس.

جينر التي تقدر ثروتها بمليار دولار تعتبر أصغر سيدة أعمال صنعت نفسها بنفسها. وهي لديها خطوط إنتاج مستحضرات تجميل.

3- كاني ويست

المغني والمصصم الأميركي كاني ويست (42 عاما) قدرت مكاسبه بـ150 مليون دولار. جزء كبير من مداخيل ويست هي من أرباح الحذاء الشهير Yeezy (ييزي) الذي حقق مبيعات بقيمة مليار دولار خلال الشهور الـ12 الماضية وحصل المغني على نسبة 15 في المئة. وهناك خط ملابس أيضا يحمل اسم هذه العلامة التجارية.

4- ليونيل ميسي

لاعب كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي (32 عاما) كسب 127 مليون دولار. يحصل اللاعب من عقده الحالي مع برشلونة على 80 مليون دولار سنويا. ولديه أيضا تعاقد مع العلامة التجارية الشهيرة "أديداس".

5- إيد شيران

المغني البريطاني إيد شيران (28 عاما) حققت جولته الغنائية The Divide Tour أكثر من 600 مليون دولار بعد أن فاز ألبومه Divide بإحدى جوائز "غرامي" في 2018. في مايو الماضي صدر ألبوم مشترك للمغني مع جاستن بيبر وبرونو مارس.

6- كريستيانو رونالدو

اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 عاما) الذي انضم إلى يوفنتوس الإيطالي في 2018 بعد رحلة استغرقت تسعة أعوام في ريال مدريد، حل سادسا في القائمة بمجموع عائدات 109 ملايين دولار. يحصل رونالدو على 64 مليون دولار سنويا نظير خدماته للفريق الإيطالي.

7- نيمار

بلغ مجموع أجره الفترة الماضية 105 ملايين دولار. بحسب العقد الموقع مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انتقل إليه في صفقة تاريخية بلغت 263 مليون دولار يحصل نيمار (27 عاما) على 350 مليون دولار على مدى خمس سنوات تمتد حتى 2022.

8- إيغيلز

فريق الغناء الأميركي "ذا إيغيلز" حصل على 100 مليون دولار. الجولة الأخيرة للفريق حققت 3.5 ملايين دولار للحفلة الواحدة. وكانت هذه الجولة هي الأبرز منذ وفاة العضو المؤسس للفريق غلين فراي في 2016.

9- فيل ماكغرو

الكاتب ومقدم البرنامج الشهير "الدكتور فيل" حقق 95 مليون دولار. فيليب ماكغرو الذي كان أحد أشهر ضيوف برنامج "أوبرا وينفري شو" في التسعينيات حصل على عائدات كبيرة من الإعلانات. ورغم أنه لا يمارس الطب، فقد شارك في إنشاء تطبيق Doctors on Demand الذي تقدر قيمته بـ300 مليون دولار.

10- كانيلو ألفاريز

الملاكم المكسيكي (28 عاما) حقق مكاسب بقيمة 94 مليون دولار في الشهور الـ12 الماضية. حصل على 50 مليون دولار من شبكة DAZN نظير نقلها مباراتين شارك فيهما. ومن المقرر أن ترتفع قيمة حقوقه في نقل المباريات إلى 35 مليون دولار للمنافسة الواحدة.

حل في قائمة الـ100 أيضا الممثل الأميركي دواين جونسون (الترتيب الـ15 بعائدات 89 مليون دولار) ومغني الراب الأميركي جاي زي (20 بأرباح 81 مليون دولار) والمغنية الأميركية بيونسيه (20 بأرباح 81 مليون دولار) ومقدمة البرامج إلين ديجينير (22 بأرباح 80 مليون دولار) وكيم كارداشيان ويست (26 بأرباح 72 مليون دولار) ونجم بوليوود أكشاي كومار (33 بأرباح 65 مليون دولار) ولاعب الغولف تايغر وود (34 بأرباح 63 مليون دولار) ومقدم برامج الطبخ البريطاني غوردون رامزي (35 بأرباح 65 مليون دولار) والمغنية ريانا (36 بعائد 62 مليون دولار) والممثل الأميركي برادلي كوبر (43 بأرباح 57 مليون دولار) والمغني الأميركي برونو مارس (54 بأرباح 51 مليون دولار) ومغني الراب الأميركي إيمينيم (57 بأرباح 50 مليون دولار) ومقدم البرامج الأميركي الشهير ستيف هارفي (69 بأرباح 45 مليون دولار) وDJ Khaled (87 وقد حصل على 40 مليون دولار). في المركز الـ100 المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون (37 مليون دولار).

عربي في القائمة

الجدير بالذكر أن DJ Khaled واسمه الحقيقي خالد محمد خالد هو منسق هيب هوب أميركي من أصول فلسطينية وقد عمل مع مشاهير الغناء مثل جاي زي.

أطلق عددا من الألبومات التي نال من خلالها شهرة واسعة مثل The Grateful ولفت الأنظار من خلال أغنية I'm the one مع جاستين بيبر.

في مايو الماضي أطلق ألبومه Father of Asahd الذي شارك فيه مغني الراب نيبسي هاسل والمغنية كاردي بي.