أعظم 'ريمونتادات' دوري الأبطال

لحظات تاريخية عاشها عشاق الساحرة المستديرة، خلال الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، إثر تأهل فريقي ليفربول وتوتنهام بعدما كانا على وشك توديع البطولة. واستطاع ليفربول تحقيق فوز تاريخي على برشلونة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعبه، أنفيلد، بعد هزيمة مني بها في ملعب برشلونة، كامب نو، بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية أمام توتنهام في مدريد والمقررة يوم 1 حزيران/يونيو المقبل.

أما توتنهام فقد عاد مرة أخرى في الشوط الثاني ليسجل في مرمى أياكس أمستردام ثلاثة أهداف، بعد أن كان الفريق الهولندي متقدما بهدفين في الشوط الأول. ويعود الفضل في تأهل توتنهام إلى اللاعب البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل الأهداف الثلاثة، التي كان آخرها هو الأكثر درامية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في المباراة.

هذه لحظات استثنائية بلا شك، لكن هناك عودات أو كما تعرف بـ Comeback "كام باك" أو "ريمونتادا" على مدار تاريخ دوري الأبطال، هذه أبرزها. 4- ديبورتيفو أمام أيه سي ميلان - الدور ربع النهائي 2004

​هزم إيه سي ميلان الإيطالي نادي ديبورتيفو الإسباني في مباراتهما الأولى بنتيجة 4-1، لكن ديبورتيفو عاد ليفوز في المباراة الثانية بنتيجة 4-0، وكان هذا هو أول "كام باك" يأتي بعد ثلاثة أهداف في تاريخ البطولة. 3- ليفربول أمام إيه سي ميلان - نهائي 2005

​"معجزة إسطنبول"، كما يسميها البعض، حين استطاع ليفربول تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليتعادل مع إيه سي ميلان الإيطالي الذي كان قد سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول. وصل الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الإضافي، ليحقق ليفربول فوزا غاليا ويظفر بالبطولة الخامسة له من دوري أبطال أوروبا. 2- برشلونة يفوز على باريس سان جيرمان - دور الـ 16 ببطولة 2017

خسر برشلونة من باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في باريس، إلا أنه استطاع التعويض على أرضه في الكامب نو والفوز بنتيجة 6-1، بعدما سجل سرجي روبرتو الهدف السادس في الوقت بدل الضائع. 1- روما يفوز على برشلونة - الدور ربع النهائي 2018