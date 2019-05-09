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رياضة

أعظم 'ريمونتادات' دوري الأبطال

ليفربول يحتفل بعد فوزه في ضربات الترجيح على خصمه ايه سي ميلان في نهائي أبطال أوروبا 2005 Photo: Reuters

لحظات تاريخية عاشها عشاق الساحرة المستديرة، خلال الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، إثر تأهل فريقي ليفربول وتوتنهام بعدما كانا على وشك توديع البطولة.

واستطاع ليفربول تحقيق فوز تاريخي على برشلونة بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعبه، أنفيلد، بعد هزيمة مني بها في ملعب برشلونة، كامب نو، بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية أمام توتنهام في مدريد والمقررة يوم 1 حزيران/يونيو المقبل.

جانب من مباراة ليفربول وبرشلونة
جانب من مباراة ليفربول وبرشلونة

أما توتنهام فقد عاد مرة أخرى في الشوط الثاني ليسجل في مرمى أياكس أمستردام ثلاثة أهداف، بعد أن كان الفريق الهولندي متقدما بهدفين في الشوط الأول.

ويعود الفضل في تأهل توتنهام إلى اللاعب البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل الأهداف الثلاثة، التي كان آخرها هو الأكثر درامية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في المباراة.

لاعب توتنهام البرازيلي لوكاس مورا يحتفل بهدفه الثالث أمام أياكس
لاعب توتنهام البرازيلي لوكاس مورا يحتفل بهدفه الثالث أمام أياكس

هذه لحظات استثنائية بلا شك، لكن هناك عودات أو كما تعرف بـ Comeback "كام باك" أو "ريمونتادا" على مدار تاريخ دوري الأبطال، هذه أبرزها.

4- ديبورتيفو أمام أيه سي ميلان - الدور ربع النهائي 2004

ألبرتو لوكي لاعب ديبورتيفو يحتفل بعد انتصار فريقه على ايه سي ميلان - 2004
ألبرتو لوكي لاعب ديبورتيفو يحتفل بعد انتصار فريقه على ايه سي ميلان - 2004

​هزم إيه سي ميلان الإيطالي نادي ديبورتيفو الإسباني في مباراتهما الأولى بنتيجة 4-1، لكن ديبورتيفو عاد ليفوز في المباراة الثانية بنتيجة 4-0، وكان هذا هو أول "كام باك" يأتي بعد ثلاثة أهداف في تاريخ البطولة.

3- ليفربول أمام إيه سي ميلان - نهائي 2005

لاعب ليفربول تشابي ألونسو أمام حارس مرمى ايه سي ميلان ديدا - ملعب أتاتورك بإسطنبول 25 أيار/مايو 2005
لاعب ليفربول تشابي ألونسو أمام حارس مرمى ايه سي ميلان ديدا - ملعب أتاتورك بإسطنبول 25 أيار/مايو 2005

​"معجزة إسطنبول"، كما يسميها البعض، حين استطاع ليفربول تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليتعادل مع إيه سي ميلان الإيطالي الذي كان قد سجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول.

وصل الفريقان إلى ضربات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الإضافي، ليحقق ليفربول فوزا غاليا ويظفر بالبطولة الخامسة له من دوري أبطال أوروبا.

2- برشلونة يفوز على باريس سان جيرمان - دور الـ 16 ببطولة 2017

هدف لاعب برشلونة سرجي روبرتو في الوقت بدل الضائع - ملعب الكامب نو في برشلونة 2017
هدف لاعب برشلونة سرجي روبرتو في الوقت بدل الضائع - ملعب الكامب نو في برشلونة 2017

خسر برشلونة من باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في باريس، إلا أنه استطاع التعويض على أرضه في الكامب نو والفوز بنتيجة 6-1، بعدما سجل سرجي روبرتو الهدف السادس في الوقت بدل الضائع.

1- روما يفوز على برشلونة - الدور ربع النهائي 2018

لاعب ايه سي روما اليوناني كوستاس مانولاس يحتفل بعد تسجيله الهدف الثالث - 10 نيسان/أبريل 2018
لاعب ايه سي روما اليوناني كوستاس مانولاس يحتفل بعد تسجيله الهدف الثالث - 10 نيسان/أبريل 2018

​في المباراة الأولى، فاز برشلونة على روما بنتيجة 4-1 في الكامبو نو بإسبانيا، لكن روما استطاع تحقيق معجزة على أرضه بعدما فاز بنتيجة 3-0، وجاء الهدف الأخير برأس اليوناني كوستاس مانولاس.

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