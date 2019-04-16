من يقود السودان؟

المجلس الانتقالي العسكري في السودان أخذ على عاتقه قيادة المرحلة الانتقالية مدة عامين بعد تنحية الرئيس عمر البشير عن الحكم. المجلس بدأ بقرارات غيرت طبيعة الحكم في البلاد، فغابت وجوه وظهرت أخرى جديدة. أما المحتجون فيصرون على البقاء في الشارع حتى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد إلى مرحلة الديمقراطية المنشودة. يضم المجلس العسكري الانتقالي 10 أعضاء من كبار قادة الجيش وهم في الأساس قادة الأفرع المختلفة للقوات المسلحة، إضافة إلى رئيس قوات الدعم السريع وهي قوة شبه عسكرية تابعة للجيش ومدير عام الشرطة السودانية وممثل عن جهاز المخابرات، ويقود الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن المجلس.

وهؤلاء هم أبزر خمسة أعضاء في المجلس الانتقالي العسكري السوداني: 1- عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن - رئيس المجلس العسكري

ولد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في عام 1960 في ولاية نهر النيل. وكان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية وثالث أكبر قائد عسكري في الجيش، لكن لا يعرف عنه الكثير في الحياة العامة. وكان البرهان يشرف على القوات السودانية التي قاتلت في صفوف التحالف بقيادة السعودية في اليمن. 2- محمد حمدان دقلو حميدتي-نائب رئيس المجلس العسكري

الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي هو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وثاني أقوى رجل في المجلس. وعينه البرهان ليحل محل كمال عبد المعروف الماحي. ولد دقلو في عام 1975 وهو رئيس قوات الدعم السريع وهي قوة شبه عسكرية انبثقت عن ميليشيا الجنجويد التي عملت في دارفور بغرب السودان. 3- عمر زين العابدين - رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري

كان الفريق أول ركن عمر زين العابدين نائب رئيس التصنيع الحربي وقدم على أنه رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري بقيادة بن عوف في أول مؤتمر صحافي للمجلس بعد الإطاحة بالبشير. وبقي زين العابدين رئيسا للجنة السياسية في المجلس العسكري تحت قيادة البرهان وينظر إليه على أنه الخبير الاستراتيجي السياسي للمجلس. 4- جلال الدين الشيخ - مدير جهاز الأمن