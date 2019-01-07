أعاد ملايين نشرها.. التغريدة الأكثر تفاعلا

تغريدة للملياردير الياباني يوساكو مايزاوا أصبحت الأكثر تفاعلا في تاريخ تويتر، بعدما عرض منح جوائز قيمتها 100 مليون ين ياباني (923 ألف دولار) لـ100 شخص.

وسيختار مايزاوا الفائزين بشكل عشوائي من بين من أعادوا نشر تغريدته.

وأعطى الملياردير الياباني فرصة لمتابعيه حتى الاثنين من أجل إعادة نشر التغريدة.

وأعاد نحو خمسة ملايين شخص نشر التغريدة حتى الآن.

ومايزوا هو مالك موقع "زوزو" للتسوق عبر الإنترنت.

وتداولت وسائل إعلام اسم مايزاوا سابقا بعد ما حصل على مقعد في أول رحلة سياحية لشركة "سبيس أكس" إلى القمر التي من المقرر إطلاقها في 2023.

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