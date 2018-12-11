إيران.. آلاف المقامات 'مزيفة'

"موقع الحرة"/ كريم مجدي

دعا مدير أوقاف محافظة أصفهان الإيرانية الثلاثاء، إلى وجوب "عدم البحث في شجرة عائلة الإمامزاده"، وهم أحفاد الأئمة الإثني عشر المدفونون في إيران.

وتنتشر في إيران أضرحة أحفاد الأئمة من أصحاب المكانة الدينية الرفيعة والذين يطلق عليهم بالفارسية "إمامزاده"، ويزورها الملايين سنويا من داخل وخارج إيران.

وأضاف رضا صادقي المسؤول عن الأوقاف في أصفهان لوكالة "إيسنا"، أن بعض مقامات وأضرحة الإمامزاده تزار من باب السياحة الدينية والتاريخية، مثل قبر السيد علي عباس، وإمامزاده إسماعيل.

ويحيط ملف "الإمامزاده" الكثير من الجدل والشكوك، نتيجة زيادة عدد الأضرحة منذ الثورة بنحو سبعة أضعاف، ففي العام 1979 كان عدد هذه القبور يصل إلى 1500، أما الآن فعددها يصل إلى 11 ألفا موزعة في جميع أنحاء إيران، بحسب تصريحات المتحدث باسم الأوقاف حسن ربيعي.

وأضاف ربيعي في حواره مع صحيفة شرق الإيرانية، أن أضرحة الإمامزاده جذبت في العام 2010 عشرات الملايين من الزائرين.

وتوعد ولي الله عادلي، مدير مؤسسة الأوقاف الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بـ "محاربة هذه الخرافات" وشدد "لن يتم إعطاء رخص لبناء أضرحة جديدة لأي إمامزاده".

وكان النائب الإيراني غلام علي جعفر، قد طالب بإجراء تحقيق مع المسؤولين عن الأوقاف في 2013، حيال صمت المؤسسة عن قضية "الإمامزاده" الذين ليست لديهم شهادات تثبت اتصال نسبهم بالأئمة الاثني عشر.