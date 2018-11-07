أصغر عضوة في تاريخ الكونغرس

فازت الديموقراطية أليكزاندريا أوكاسيو كورتيز بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة الـ14 في ولاية نيويورك، بعد أن تقدمت على منافسها الجمهوري أنتوني باباس.

وأصبحت السياسية الشابة، التي لم تتجاوز 29 عاما، أصغر امرأة تنتخب في الكونغرس.

وكانت أصغر نائبة منتخبة هي الديموقراطية إليزابيث هولتزمان التي انتخبت نائبة عن بروكلين عام 1972 وهي في الـ31 من عمرها.

وكانت أوكاسيو كورتيز قد حققت مفاجأة في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي عندما أطاحت النائب المخضرم في المجلس جو كراولي.

وهي من أصول لاتينية وعضوة في منظمة "الاشتراكيون الديموقراطيون لأميركا" وقد خاضت في هذا السباق أول حملة سياسية في حياتها.



