أصالة تريد الجنسية المصرية.. وبسرعة

طالبت الفنانة السورية أصالة نصري بالحصول على الجنسية المصرية، وذلك بعد حفل أقامته في القاهرة.

وقالت في مقابلة نقلها برنامج "تريندينغ" عبر قناة "ام بي سي" السبت "إن شاء الله عقبال ما تعطوني الجنسية".

وأثارت مطالبة أصالة بالجنسية المصرية موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. وانتقد البعض مطالبتها بجنسية جديدة رغم حملها للسورية والبحرينية.

ويبدو أن تعليق الفنانة في المقابلة جاء رداً على شائعات يتداولها بعض مستخدمي تويتر منذ أيام عن حصولها على الجواز المصري.

أما أماني، فتتمنى منح جنسيتها السعودية للفنانة.