10 أشياء قد تجهلها عن عيد الاستقلال الأميركي

يحتفل الأميركيون بعيد الاستقلال في الرابع من يوليو، اليوم الذي استقلت فيه الولايات المتحدة عن بريطانيا عام 1777.

وتمردت مستعمرات أميركا التي كان يبلغ عددها 13 حينئذ بالتمرد على ملك إنكلترا جورج الثالث، وقام توماس جيفرسون بكتابة وثيقة "إعلان الاستقلال" ووافق عليه الكونغرس.

وترتبط بعيد الاستقلال الأميركي عدة أمور قد لا تكون معروفة.

الاحتفال بعيد الاستقلال يكون في الرابع من يوليو٬ ولكن تاريخ توقيع إعلان الاستقلال كان بتاريخ الثاني من يوليو٬ واعتُمد تاريخ اليوم الرابع الذي وزعت فيه وثيقة الاستقلال وتم تبينها من جميع المستعمرات.

الاحتفال بعيد الاستقلال منذ 1777 يتم بالطريقة ذاتها٬ حيث احتفل به أول مرة في الـ 18 من يوليو في ذلك العام٬ إذ قرعت الكنائس أجراسها وتزينت السماء بالألعاب النارية.

يتناول الأميركيون في نيوإنغلند وجبة تقليدية في عيد الاستقلال وهي تضم أسماك السلمون والفاصولياء الخضراء٬ والتي أصبحت الوجبة التقليدية لهذا اليوم بالصدفة إذ أن وقت الاحتفال بعيد الاستقلال يتوافق مع موسم وفرة هذا السمك.

ماساتشوستس كانت أول من قرر الاحتفال بيوم الاستقلال في الرابع من يوليو واعتباره يوم عيد وطني يعطل فيه الناس، وذلك في عام 1781.

في عام 1870 وافق الكونغرس الأميركي على اعتبار الرابع من تموز يوما وطنيا يعطل فيه الناس عن العمل.