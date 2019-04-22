هذه أشهر كلمات المرور.. تجنبها

هل تكتب اسمك أو اسم فريقك المفضل عند اختيار كلمات مرور لحساباتك؟ احترس فقد تقع فريسة للقراصنة الذين يستطيعون بسهولة تخمينها واختراق حساباتك.

وجد خبراء بريطانيون أن عددا كبيرا من مستخدمي الإنترنت يستخدمون كلمات مرور سهلة مثل أسمائهم أو أسماء فرقهم الرياضية أو الغنائية المفضلة، أو حتى الحروف أو الأرقام المتسلسلة على لوحة المفاتيح.

مركز الأمن السيبراني الوطني في بريطانيا التابع لوكالة GCHQ الاستخباراتية البريطانية لديه قائمة كاملة بكلمات المرور التي استطاع قراصنة اختراقها بالفعل.

المركز حذر مؤخرا من مخاطر اللجوء إلى هذه النوعية من كلمات المرور، ودعا إلى اختيار كلمات مرور يصعب تخمينها، بدمج ثلاثة كلمات عشوائية معا.

تبين للمركز من تحليله لكلمات المرور المخترقة أن أكثر كلمات المرور المستخدمة هي 123456 الموجودة في أعلى لوحة المفاتيح (32.2 مليون حساب استخدم هذه الشفرة السهلة).

وتبين أيضا أن حوالي 7.7 مليون حساب استخدم كل الأرقام الموجودة في أعلى لوحة المفاتيح، أي الأرقام من 1 إل 9.

كلمة 'qwerty'، التي تقع جميع حروفها معا في لوحة المفاتيح، استخدمت 3.8 مليون مرة، حسب تقرير لموقع zdnet.

كلمة 'password' استخدمت 3.6 مليون مرة، أما '111111' فاستخدمت 3.1 مليون مرة.

من بين كلمات المرور السهلة أيضا 'iloveyou' و 'monkey' و'dragon'.

وفرق غنائية ورياضية مثل '50cent' و'enimem' و'metallica' و'slipknot' و'chelsea'.

إيان ليفي، المدير التقني في المركز قال: "لا ينبغي حماية البيانات الحساسة بشيء يمكن تخمينه، مثل الاسم الأول أو فريق كرة القدم المحلي أو الفرقة المفضلة".

وأضاف: "يعد استخدام كلمات مرور يصعب تخمينها خطوة أولى قوية، ونحن نوصي بدمج ثلاث كلمات عشوائية لا يمكن نسيانها. كن مبدعا واستخدم كلمات لا تستطيع نسيانها، حتى لا يستطيع الناس تخمين كلمة مرورك".