العراق 'بصدد' نشر أسماء المسؤولين المتهمين بالفساد

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة بصدد نشر لوائح أسماء المسؤولين المحالين إلى النزاهة بتهم فساد وأن حكومته جادة في تلبية مطالب المتظاهرين.

وكان مجلس الوزراء العراقي ناقش مطالب المتظاهرين الثلاثاء وأقر تخصيصات مالية للمحافظات التي تشهد تظاهرات احتجاجا على الفساد وعلى تردي الخدمات وتفتشي البطالة.

شاهد: المؤتمر الصحافي الأسبوعي للعبادي:

وكانت قوات أمنية خاصة من وزارتي الدفاع والداخلية استخدمت القوة الثلاثاء لإزالة خيمة الاعتصام التي نصبها العشرات من الشباب أمام بوابة بناية مجلس محافظة البصرة، وذلك بعد ساعات من نصبها.

وهاجم بعض من عناصر القوات الأمنية خلال إزالة خيمة الاعتصام الصحافيين، ومن بينهم مراسل الحرة سعد قصي، وأخذوا كاميراتهم وهواتفهم.

وكان المئات من المعتصمين في البصرة طالبوا صباح الثلاثاء بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة وتقليص العمالة الأجنبية في شركات جولات التراخيص النفطية.

وفي السماوة، واصل العشرات من الناشطين اعتصامهم لليوم الرابع وسط ساحة الاحتفالات المقابلة لمقر الحكومة المحلية. ورفض المعتصمون اللقاء بوفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذي جاء من بغداد للاستماع لمطالبهم، مشترطين السماح لهم بنصب خيامهم الخاصة بالاعتصام مقابل موافقتهم لقاء الوفد.

وفي الديوانية، أكد وفد خلية الأزمة في مفوضية حقوق الإنسان الذي زار المدينة الثلاثاء أن الأجهزة الأمنية استخدمت القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين فضلا عن اعتقالها عددا منهم.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن المفوضية تعمل على إسقاط التهم عن المتظاهرين، مشيرا إلى اعتقال القوات الأمنية 33 متظاهرا.