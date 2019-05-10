أسلحة أميركية لقطر بثلاثة مليارات دولار

أعلنت واشنطن الخميس موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقة أسلحة محتملة تحصل بموجبها قطر على أسلحة بقيمة تتعدى ثلاثة مليارات دولار، حسب بيان لوكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون).

وبموجب إخطار أرسل للكونغرس الخميس قد يصبح من الممكن لقطر شراء 24 طائرة هليكوبتر (إيه.إتش-64إي) التي تصنعها شركة بوينغ، فضلا عن أسلحة ومعدات مرتبطة بها.

وقالت الوكالة في بيان إن شركات دفاعية رئيسية أخرى مثل لوكهيد مارتن وجنرال إلكتريك وريثيون ستشارك في المشروع إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت أنها أبلغت الكونغرس بموافقة الخارجية على الصفقة.

وتخطر هذه العملية الكونغرس بأنه تمت الموافقة على صفقة بيع لدولة أجنبية ولكن ذلك لا يشير إلى أنه تم التوقيع على عقد أو الانتهاء من المفاوضات.

وأشار البيان إلى أن إتمام عملية البيع المقترحة من شأنه أن يدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من غير حلف شمال الأطلسي والذي يمثل قوة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الصفقة المحتملة لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة.