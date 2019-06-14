أسعار النفط تواصل الارتفاع

واصل خام برنت الجمعة مكاسبه القوية التي سجلها الخميس عقب الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان ما أثار مخاوف بشأن تقلص تدفقات الخام عبر أحد مسارات الشحن الرئيسية في العالم.

وبحلول الساعة 6:38 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 23 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 61.54 دولارا للأوقية، بعد أن صعدت 2.2 في المئة عند التسوية الخميس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار سنت إلى 52.27 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق. وأغلق خام غرب تكساس أيضا مرتفعا 2.2 في المئة في الجلسة السابقة، لكنه يتجه صوب الانخفاض 3.2 في المئة على أساس أسبوعي.

ودفعت الهجمات التي وقعت قرب إيران ومضيق هرمز أسعار النفط للارتفاع 4.5 في المئة الخميس ما أوقف انخفاضا سجلته الأسعار في الأسابيع الأخيرة بفعل مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وهذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وسرعان ما ألقت واشنطن باللوم على إيران بشأن هجوم الخميس، لكن طهران نفت مسؤوليتها.

تخفيض تقديرات نمو الطلب

وقالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إن توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 أصبحت قاتمة بسبب تدهور آفاق التجارة العالمية، على الرغم من أن النمو سيلقى الدعم من حزم التحفيز والدول النامية في 2020.

وعدلت الوكالة التي مقرها باريس بالخفض تقديراتها لنمو الطلب في 2019 بمقدار مئة ألف برميل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، لكنها قالت إن النمو سيرتفع إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قد خفضت الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب النزاعات التجارية، وأشارت إلى مخاطر حدوث تراجع أكبر ما يبرر تمديد قيود على الإمدادات حتى نهاية 2019.

وقالت أوبك في تقرير شهري نشر الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يقل 700 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.