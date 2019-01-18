أسعار النفط تقفز بعد خطة لأوبك

قفزت أسعار النفط حوالي 3 في المئة الجمعة بعد أن نشرت أوبك تفاصيل خطتها لخفض الإنتاج بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وعلامات على تقدم نحو إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.52 دولار، أو 2.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.73 دولار، أو 3.32 في المئة، لتسجل عند التسوية 53.80 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخامين القياسيين كليهما مكاسب لثالث أسبوع على التوالي مع صعودهما حوالي 4 بالمئة.

ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قائمة بتخفيضات إنتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسين الآخرين بدءا من أول يناير كانون الثاني 2019 لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز غروب في شيكاغو "هذا سيرسل إشارة إلى السوق بأنهم جادون".

واتفقت مجموعة المنتجين في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاج النفط بمدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم أسعار الخام وتقليص تخمة نفطية في وقت يتزايد فيه المعروض، وخصوصا من الولايات المتحدة.