مذيعة سعودية تغضب الكويت

قالت الكويت في بيان إنها "لن تكون طرفا في حملات إعلامية بين السعودية وقطر"، ردا على تعليق أطلقته المذيعة السعودية سارة دندراوي على قناة "العربية" ألمحت فيه إلى وجود علاقات خاصة بين الكويت وقطر.

وكانت المذيعة دندراوي قد ختمت حديثها عن خبر تحدث عن "تخفيض أسعار الكحول في قطر ضمن إجراءات تتعلق بتنظيم كأس العالم" 2022، بالقول: "ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري".

واعتبرت وزارة الإعلام الكويتية في البيان الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية "كونا" أن ما قالته دندراوي يحمل "إساءة" تجاه الكويت التي تسعى لوحدة "الصف الخليجي".

وأضافت "أنها سعت دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء"، كما "إنها دعت إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية في الخليج".

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أنها تواصلت مع مسؤولين في قناة "العربية" وطالبتهم بتصحيح الخطأ الذي حصل على شاشتهم.