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أسرى داعش الأطفال.. كيف تحولت إلى تجارة؟

كيف تم استقصاء تجارة الأطفال لدى داعش
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كيف تم استقصاء تجارة الأطفال لدى داعش

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كيف تم استقصاء تجارة الأطفال لدى داعش

أثار تحقيق "الحرة تتحرى" عن الأطفال المخطوفين منذ احتلال داعش لمدن عراقية وتحولها إلى تجارة بالبشر تتفشى ما بين سوريا وتركيا والعراق، الكثير من التساؤلات من متابعي "الحرة".

ففي 3 أغسطس 2014، دخل داعش معقل الأيزيديين في جبل سنجار شمال العراق، وقتل 10 آلاف، وأسر 6 آلاف آخرين.

ومن بين 6 آلاف أيزيدي يعتقد بأنهم على قيد الحياة لم يعُد سوى النصف، بينما اختفى النصف الآخر، ألف منهم من الأطفال.

وكشف التقرير الستار عن عمليات سرية انتشرت بعد القضاء على داعش للمتاجرة بالأطفال الأيزيديين الأسرى

وفي هذه الحلقة يجيب فريق "الحرة تتحرى" عن التساؤلات" ويشرح لنا كيف تم استقصاء هذه التجارة من الناحية الصحفية وردود الفعل التي تلت عرض التحقيق.

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