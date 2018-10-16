أسرة خاشقجي تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق باختفائه

دعت أسرة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى أثره منذ دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول قبل أسبوعين، إلى تشكيل لجنة مستقلة دولية لمتابعة قضيته.

ونشرت الأسرة بيانا عبر حساب على موقع تويتر يعود لعبد الله جمال خاشقجي، أحد أبناء الصحافي السعودي، أعربت فيه عن قلها إزاء الأنباء المتضاربة حول مصيره.

وجاء في البيان: "نتابع نحن أبناء الصحافي جمال خاشقجي بمزيد من القلق الأنباء المتضاربة عن مصيره بعد أن فقدنا الاتصال به منذ أسبوعين على أثر اختفائه بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول".

“The strong moral and legal responsibility which our father instilled in us obliges us to call for the establishment of an independent and impartial international commission to inquire into the circumstances of his death.” - 1st statement by us, @JKhashoggi’s children pic.twitter.com/YX6sIyJFjl — Abdullah Jamal Khashoggi (@ABDULLAKHASHOGI) October 16, 2018

وتابع البيان: "إذ تعمل الأسرة في الوقت الحالي على تجاوز صدمة الأحداث وجمع شتات كافة أبنائه، فإننا نطالب من منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية إلى تشكيل عاجل للجنة مستقلة وحيادية ذات طبيعة دولية لتقصي الحقائق حول ملابسات اختفائه والأنباء المتضاربة عن مقتله".

ودعت الأسرة وفق البيان إلى "احترام خصوصيتها والابتعاد عن تسييس قضيته والنيل من سمعته الطيبة".

وتطالب العديد من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الرياض بكشف مصير خاشقجي الذي اختفى في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عقب دخوله إلى قنصلية بلاده لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.