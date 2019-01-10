أستراليا: لا إطار زمنيا لبحث لجوء رهف

قالت وزيرة خارجية أستراليا ماريس بين الخميس إنه لا يوجد إطار زمني محدد لتقييم حالة رهف محمد القنون، الشابة السعودية التي فرت إلى تايلاند قائلة إنها تخشى أن تقتلها عائلتها.

وأحالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قضية رهف إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة.

وقالت بين في بانكوك، بعد وصولها في زيارة كانت مقررة قبل أن تطلب رهف اللجوء، "بعد إحالات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تتخذ أستراليا الخطوات التي يتعين أن نقوم بها فيما يتعلق بعملية التقييم، وبعد اكتمالها، سيصدر إعلان".

وتقيم السعودية رهف محمد القنون في فندق ببانكوك حاليا تحت رعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وكانت تايلاند رفضت في بادئ الأمر دخول رهف لدى وصولها السبت، معتزمة أن تتوجه من هناك إلى أستراليا لطلب اللجوء.

وسرعان ما بدأت الشابة السعودية في نشر رسائل عبر "تويتر" من منطقة الترانزيت في مطار سوارنابوم بالعاصمة بانكوك قائلة إنها فرت من الكويت وستكون حياتها في خطر إن هي أعيدت للسعودية.

وفي غضون ساعات بدأت حملة على "تويتر" نشرتها شبكة واسعة النطاق من الناشطين وشاهد العالم رفضها ركوب الطائرة إلى السعودية وتحصنها بغرفة فندق في المطار.

وسمحت لها تايلاند بدخول البلاد مساء الاثنين.

وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه الرياض تدقيقا شديدا من حلفائها الغربيين بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر والتداعيات الإنسانية للحرب في اليمن.

قلق أستراليا

وتسلط زيارة بين الضوء أيضا على قضية لجوء أخرى تخص لاعب كرة القدم البحريني حكيم العريبي الذي حصل على وضع لاجئ في أستراليا لكن ألقي القبض عليه في مطار بانكوك العام الماضي عقب وصوله لقضاء إجازة زواج.

وقدمت البحرين طلبا لتسليمها العريبي المحتجز حاليا في سجن تايلاندي انتظارا لجلسة لاتخاذ قرار بشأن قضيته.

وأجرت بين محادثات مع نائب رئيس الوزراء التايلاندي براجين جونتونج الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ووزير الخارجية دون برامودويناي.

وقالت بين للصحفيين بعد الاجتماع "أود أيضا أن انتهز الفرصة...للتعبير عن قلق أستراليا بشأن احتجاز واحتمال ترحيل السيد حكيم العريبي إلى البحرين".

وأضافت "الحكومة التايلاندية تعي أهمية هذا الشأن لأستراليا".

وكان العريبي أدين بتخريب مركز شرطة في البحرين وصدر عليه حكم غيابي بالسجن عشرة أعوام.