أستراليا.. قتيل بهجوم في ملبورن

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم بسكين خلال ساعة الازدحام الجمعة في وسط ملبورن حيث قامت الشرطة بإطلاق النار على المهاجم المفترض قرب عربة تشتعل.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها تعتبر الهجوم "إرهابيا" بعد العثور على قوارير غاز في شاحنة المشتبه به.​

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا إن عناصرها "هرعوا في البدء بعد تقرير عن سيارة تشتعل" في وسط المدينة، لكنهم وجدوا في مكان الحادثة أن عددا من المواطنين تعرضوا للطعن.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل الإعلام عناصر الشرطة وهم يحاولون السيطرة على رجل جسيم يندفع مهاجما بسكين عشوائيا ضابطي شرطة فيما كانت شاحنة بيك-أب تحترق في الجوار.

وشوهد عناصر الشرطة وهم يحاولون لدقيقة على الأقل، توقيف الرجل من دون عنف فيما تواصلت هجماته عليهم قبل أن يقوم شرطي بإطلاق النار عليه من سلاح.

وقال ضابط الشرطة ديفيد كليتون "اعتقل رجل في مكان الحادثة ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة".

وأضاف أن شخصا قضى في مكان الهجوم فيما يتلقى جريحان العلاج.

وطلبت الشرطة من المواطنين تجنب مكان الحادثة وأرسلت خبراء المتفجرات لتفحص الشاحنة المشتعلة.

وفي حادثة سابقة، مثل جيمس غارغاسولاس (28 عاما) أمام محاكم ملبورن بعد أن دهس بسيارته حشدا في نفس المنطقة عام 2017 مما أدى إلى مقتل ستة أشخاص.