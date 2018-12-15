أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أعلنت استراليا السبت أنها تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها أوضحت أنها لن تنقل بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب قبل إبرام اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الذي أعلن عن هذه الخطوة، أيضا أن بلاده مستعدة للاعتراف بتطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتم توضيح وضع المدينة في اتفاق سلام.

وقال موريسون في خطاب في سيدني السبت إن "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية ... التي تضم مقار الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية ... عاصمة إسرائيل".

وستفتح أستراليا مكتبا مكلفا الدفاع والتجارة في الشطر الغربي من المدينة، حسب موريسون.

وكان موريسون أعلن في تشرين الأول/أكتوبر أنه "منفتح" على مقترحات للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

واعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2017، وفتحت السفارة الأميركية الجديدة أبوابها في آيار/مايو الماضي.