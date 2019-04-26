أستراليا تحذر سريلانكا

حذرت أستراليا الخميس من احتمال حدوث مزيد من الهجمات المسلحة في سريلانكا، ونبهت مواطنيها من زيارة الجزيرة في أعقاب سلسلة تفجيرات أوقعت الأحد 253 قتيلا.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان "من المرجح أن ينفذ الإرهابيون هجمات أخرى في سريلانكا".

وأضافت "الهجمات قد تكون بلا تمييز وقد تشمل أماكن يزورها الأجانب".

ونصحت الوزارة المواطنين الأستراليين بـ "إعادة التفكير" في حاجتهم لزيارة سريلانكا.

وتأتي التحذيرات الأسترالية بعد تحذيرات أميركية وبريطانية وهولندية مماثلة، حيال السفر إلى سريلانكا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية حذرت في وقت سابق هذا الأسبوع من أن الجماعات المتشددة "تستمر بالتخطيط" لهجمات محتملة قد تستهدف دور عبادة ومطارات ومزارات للسائحين.

وأقرت سريلانكا بـ"تقصير" في المجال الأمني لأن السلطات عجزت عن منع وقوع حمام الدم رغم أنها كانت تملك معلومات مهمة قبل حصوله.

وستبقى الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا مقفلة إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات، في حين استمرت عملية مطاردة المشتبه بهم الخميس مع نشر تعزيزات للجيش.