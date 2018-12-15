أستراليا: القدس الغربية عاصمة إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت اعتراف بلاده رسميا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل.

وأضاف موريسون أن أستراليا لن تنقل سفارتها على الفور إذ سيتم هذا الأمر عندما يكون ذلك "عمليا".

وقال: "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية، حيث مقر الكنيست وكثير من المؤسسات الحكومية، عاصمة لإسرائيل".

وأكد دعم بلده لمبدأ حل الدولتين الذي يشمل إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

ويعد وضع القدس من أكبر العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يريدون الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية.

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، بما في ذلك القسم الشرقي الذي ضمته بعد حرب عام 1967.